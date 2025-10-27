Aktuelle Seite: Home > Sport > Real-Kapitän Carvajal fällt wohl für 2025 aus
Carvajal ist wieder angeschlagen und fällt länger aus

Real-Kapitän Carvajal fällt wohl für 2025 aus

Montag, 27. Oktober 2025 | 23:05 Uhr
Carvajal ist wieder angeschlagen und fällt länger aus
APA/APA/AFP/JAVIER SORIANO
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Neben dem derzeit an einer Wadenmuskelzerrung laborierenden David Alaba fällt bei Real Madrid nun auch Kapitän Dani Carvajal aus. Der 33-jährige Rechtsverteidiger muss sich wegen eines Gelenkproblems im rechten Knie einer Arthroskopie unterziehen, er droht bis Jänner auszufallen. Er hatte sich erst im Sommer nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft. Die Nachricht kommt am Tag nach dem dramatischen 2:1-Sieg Reals im “Clasico” gegen Barcelona, in dem Carvajal 19 Minuten spielte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Kommentare
83
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Kommentare
37
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
“Bitte keine Leggings”
Kommentare
35
“Bitte keine Leggings”
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Kommentare
30
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Kommentare
25
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 