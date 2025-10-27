Real-Kapitän Carvajal fällt wohl für 2025 aus

Von: APA/Reuters

Neben dem derzeit an einer Wadenmuskelzerrung laborierenden David Alaba fällt bei Real Madrid nun auch Kapitän Dani Carvajal aus. Der 33-jährige Rechtsverteidiger muss sich wegen eines Gelenkproblems im rechten Knie einer Arthroskopie unterziehen, er droht bis Jänner auszufallen. Er hatte sich erst im Sommer nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft. Die Nachricht kommt am Tag nach dem dramatischen 2:1-Sieg Reals im “Clasico” gegen Barcelona, in dem Carvajal 19 Minuten spielte.