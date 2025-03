Real Madrid kassiert mit 1:2 bei Betis nächsten Liga-Dämpfer

Von: apa

Real Madrid hat im spanischen Titelrennen den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Madrilenen unterlagen am Samstag mit ÖFB-Star David Alaba in der Startformation bei Betis Sevilla mit 1:2 (1:1) und verpassten damit den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Der bisher punktegleiche FC Barcelona könnte am Sonntag davon-, der Stadtrivale Atletico Madrid mit einem Heimsieg am späteren Abend (21.00 Uhr/live DAZN) gegen Athletic Bilbao vorbeiziehen.

Alaba stand zum zweiten Mal nach seiner jüngsten Adduktorenverletzung in der Startelf, wurde aber bereits in der 59. Minute ausgewechselt. Der linke Oberschenkel des Wieners war bandagiert. Real ging früh in Führung. Einen Querpass von Ferland Mendy verwertete Brahim Diaz. Stürmerstar Kylian Mbappe hatte die Aktion in der 10. Minute initiiert. Zum Matchwinner für Betis avancierte der frühere Real-Kicker Isco. Nach einem Corner des 32-Jährigen traf Johnny Cardoso per Kopf zum Ausgleich (34.). Für den Endstand sorgte Isco nach einem Foul von Alaba-Nebenmann Antonio Rüdiger per Elfmeter selbst (54.).

Real hat damit nur eines der vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen. Am Dienstag folgt für den Titelverteidiger im eigenen Stadion das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atletico.