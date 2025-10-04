Real Madrid nach 3:1 gegen Villarreal wieder Tabellenführer

Von: apa

Real Madrid hat zumindest vorerst wieder Platz eins in Spaniens Fußballliga übernommen. Der Rekordchampion gewann am Samstag daheim gegen Villarreal 3:1 und liegt damit zwei Punkte vor dem FC Barcelona, der am Sonntag beim FC Sevilla gastiert. Vinicius Junior (47., 69./Elfer) und Kylian Mbappe (81.) erzielten die Tore für die Madrilenen, bei denen David Alaba nach seinem Champions-League-Einsatz am Dienstag dem genesenen Eder Militao weichen musste und auf der Bank saß.