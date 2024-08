Real Madrid nur 1:1 bei Las Palmas

Von: apa

Titelverteidiger Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Liga erneut Punkte liegen gelassen. Das Starensemble von Trainer Carlo Ancelotti musste sich am Donnerstag bei UD Las Palmas mit einem 1:1 (0:1) begnügen, für die “Königlichen” war es das bereits zweite Unentschieden in der dritten Runde. Vinicius Jr. rettete Real via Elfmeter (69.) einen Zähler, nachdem Alberto Moleiro den Außenseiter bereits in der fünften Minute in Führung gebracht hatte.

Torjäger Kylian Mbappé spielte bei den überlegenen Madrilenen durch, wartet aber weiter auf seinen ersten Ligatreffer in Spanien. Real, das weiter ohne den verletzten ÖFB-Star David Alaba sowie Jude Bellingham auskommen musste, liegt damit schon vier Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona. Zum La-Liga-Auftakt war die Ancelotti-Truppe nicht über ein 1:1 in Mallorca hinausgekommen.

Den ersten Saisonsieg feierte hingegen der FC Girona. Das Überraschungsteam der Vorsaison, das in der Champions League auf Doublesieger Sturm Graz treffen wird, setzte sich gegen Osasuna klar mit 4:0 (1:0) durch.