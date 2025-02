Real nur 1:1 bei Osasuna – Bellingham sieht Rot

Von: apa

Real Madrid hat in Spaniens Meisterschaft erneut Punkte liegen gelassen. Die Mannschaft des aktuell verletzten David Alaba kam bei Osasuna am Samstag nicht über ein 1:1 hinaus. Kylian Mbappé brachte die Gäste nach einer Viertelstunde zwar voran, nach einer Roten Karte für Jude Bellingham (39.) nach einem Disput mit dem Referee kassierte Real in Unterzahl aber den Ausgleich. Ante Budimir war für die Basken per Elfmeter erfolgreich (58.), nachdem er selbst gefoult worden war.

Real hat nun schon drei Ligaspiele in Folge nicht mehr gewonnen, es droht der Verlust der Tabellenspitze an Atletico Madrid. Der FC Barcelona könnte mit einem Erfolg gegen Rayo Vallecano am Montag ebenfalls zum Erzrivalen aufschließen. Alaba wird bei Real zu Wochenbeginn wieder im Training erwartet, der Wiener soll für das Champions-League-Rückspiel am Mittwoch gegen Manchester City fit werden.