Reals Ancelotti hofft auf Alaba-Rückkehr in nächster Woche

Von: apa

Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti hofft auf die Rückkehr von David Alaba in der Retourpartie des Champions-League-Play-offs gegen Manchester City. “Für das Rückspiel brauchen wir Rüdiger und Alaba, und ich denke, sie werden einsatzbereit sein”, sagte der Italiener nach dem 3:2 der Madrilenen in Manchester am Dienstagabend. Österreichs Fußball-Star hatte sich Anfang Februar eine Adduktorenverletzung zugezogen und muss seither pausieren.

Die Ausfalldauer von Alaba hatten spanische Medien ursprünglich mit zwei bis drei Wochen angegeben. Gegen City will Real am kommenden Mittwoch den Aufstieg ins Achtelfinale fixieren. Alaba könnte auch für die anstehenden Spiele von Österreichs Nationalteam im Play-off um den Aufstieg in die Liga A der Nations League gegen Serbien nominiert werden. Das Hinspiel der Relegation bestreitet die ÖFB-Auswahl am 20. März zu Hause, das Rückspiel folgt am 23. März.