Aktuelle Seite: Home > Sport > Regierung suspendiert Gabuns Team nach Afrika-Cup-Blamage
Aubameyang wurde aus Nationalteam entlassen

Regierung suspendiert Gabuns Team nach Afrika-Cup-Blamage

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 15:17 Uhr
Aubameyang wurde aus Nationalteam entlassen
APA/APA/AFP/FRANCK FIFE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach dem Vorrundenaus der gabunischen Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika Cup hat die Regierung des zentralafrikanischen Landes das komplette Team vorläufig suspendiert. Kommunikationsminister Simlicee-Desire Mamboula teilte mit, die Regierung habe außerdem beschlossen, das Trainerteam aufzulösen und die Spieler Bruno Ecuele Manga und Pierre-Emerick Aubameyang aus dem Team zu entlassen. Die Mannschaft habe bei dem Turnier in Marokko eine “schändliche Leistung” gezeigt.

Berichten zufolge hatte Präsident Brice Clotaire Oligui Nguema bereits vor dieser Entscheidung gewarnt, dass die Leistung der Nationalmannschaft dem Nationalstolz des Landes schade. Zuletzt hatte Gabun bereits die Qualifikation für die WM 2026 verpasst.

Beim Afrika Cup schied Gabun nun ohne Punktgewinn in der Vorrunde aus und belegte nach drei Niederlagen in drei Spielen gegen Mosambik, Kamerun und Elfenbeinküste den letzten Platz in seiner Gruppe.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
69
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
48
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Kommentare
47
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Kommentare
45
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Kommentare
42
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 