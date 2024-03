Regionalmeisterschaft im Vorstiegklettern

Cavareno – Im Trentino fand am Samstag die Regionalmeisterschaft im Lead statt. Die Athletinnen und Athleten des AVS zeigten gute Leistungen und holten sich den Regionalmeistertitel bei den Damen und den Herren.

In der Kletterhalle in Cavareno am Nonsberg im Trentino fand die Regionalmeisterschaft im Leadklettern statt. Bei den Männern gingen die 30 besten Athleten der Region an den Start, um den Regionalmeister im Vorstiegsklettern zu ermitteln. Sie lieferten einen spannenden Wettbewerb und bereits in der Qualifikation kletterten mehrere Athleten beide Routen TOP, also bis ganz oben. Im Finale gelang dies nur Fritz Engele (AVS Meran), der den Bewerb klar dominierte.

Hinter Fritz Engele wurde Samuel Perntaler (AVS Brixen) zweiter. Er ist der amtierende Jugend-Italienmeister der U20 im Leadklettern und bewies mit dem zweiten Platz in der Regionalmeisterschaft sein Talent und seine gute Form. Dritter wurde bei den Herren Gioele Pfiffer von Arco Climbing.

Für den Italiencup qualifizierten sich zusätzlich Alessandro Larcher, Libero Feller, Alex Pichler und Andreas Cagol sowie David Grasl, der sich den U18-Startplatz sicherte.

Die Regionalmeisterschaft der Damen gewinnt Rita Oltramari vom AVS Brixen, da Sofia Bellesini nicht aus der Region stammt. Zweite wird die erst 14-jährige Sofia Brenna (Arco Climbing) und Platz drei teilen sich Elsa Giupponi (AVS Meran) und Veronika Cagol (AVS St. Pauls).

Für den Italiencup der Damen zusätzlich qualifiziert haben sich Nadja Insam, Julia Gurschler und Miriam Amelie Peer, alle drei vom AVS Meran.

Ergebnisse Damen:

(Sofia Bellesini aus Belluno, deshalb nicht in der Wertung)

1. Rita Oltramari, AVS Brixen

2. Sofia Brenna, Arco Climbing

3. Elsa Giupponi, AVS Meran

3. Veronika Cagol, AVS St. Pauls

Ergebnisse Herren:

1. Fritz Engele, AVS Meran

2. Samuel Perntaler, AVS Brixen

3. Gioele Piffer, Arco Climbing