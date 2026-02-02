Regionalmeisterschaft Lead 2026: Die Regionalmeister sind Brixner

Von: luk

Brixen – Hochspannung bis zum letzten Griff: Das waren die Regionalmeisterschaften Lead am Wochenende in Brixen. Die Lokalmatadore hatten die Nase vorn. Bettina Dorfmann und Samuel Perntaler holten sich die Titel.

Was für ein Wettkampf! Die Regionalmeisterschaft Lead lockte am 31.01.2026 zahlreiche Kletterfans nach Brixen – und sie wurden nicht enttäuscht. Schon die Qualifikation war hart umkämpft, die Finalrunden dann an Dramatik kaum zu überbieten.

Bei den Damen fiel die Entscheidung denkbar knapp: Alle drei Podiumsplätze stürzten an Griff 24+. Dank ihrer starken Quali-Leistung holte sich Bettina Dorfmann (AVS -Brixen) den Titel der Regionalmeisterin vor Chiara Franceschi (Arco Climbing) und Miriam Amelie Peer (AVS- Meran).

Bei den Herren zeigte Lokalmatador Samuel Perntaler (AVS-Brixen) eine überragende Leistung und kletterte als Einziger bis ganz nach oben – Top! Dahinter landeten Alessandro Larcher (GRP), er kletterte bis Griff 34 und die Bronzemedaille ging an Elias Hopfgartner (AVS Brueck) – Griff 28+.