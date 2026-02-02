Aktuelle Seite: Home > Sport > Regionalmeisterschaft Lead 2026: Die Regionalmeister sind Brixner
Samuel Perntaler

Regionalmeisterschaft Lead 2026: Die Regionalmeister sind Brixner

Montag, 02. Februar 2026 | 17:01 Uhr
samuel.pernthaler
AVS
Schriftgröße

Von: luk

Brixen – Hochspannung bis zum letzten Griff: Das waren die Regionalmeisterschaften Lead am Wochenende in Brixen. Die Lokalmatadore hatten die Nase vorn. Bettina Dorfmann und Samuel Perntaler holten sich die Titel.

Was für ein Wettkampf! Die Regionalmeisterschaft Lead lockte am 31.01.2026 zahlreiche Kletterfans nach Brixen – und sie wurden nicht enttäuscht. Schon die Qualifikation war hart umkämpft, die Finalrunden dann an Dramatik kaum zu überbieten.

Bei den Damen fiel die Entscheidung denkbar knapp: Alle drei Podiumsplätze stürzten an Griff 24+. Dank ihrer starken Quali-Leistung holte sich Bettina Dorfmann (AVS -Brixen) den Titel der Regionalmeisterin vor Chiara Franceschi (Arco Climbing) und Miriam Amelie Peer (AVS- Meran).

Bei den Herren zeigte Lokalmatador Samuel Perntaler (AVS-Brixen) eine überragende Leistung und kletterte als Einziger bis ganz nach oben – Top! Dahinter landeten Alessandro Larcher (GRP), er kletterte bis Griff 34 und die Bronzemedaille ging an Elias Hopfgartner (AVS Brueck) – Griff 28+.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Kommentare
49
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
44
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Kommentare
28
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Kommentare
26
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Offshore-Windpark nördlich von Urlaubsinsel stößt auf Kritik
Kommentare
25
Offshore-Windpark nördlich von Urlaubsinsel stößt auf Kritik
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 