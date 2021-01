Richard Weissensteiner als Tennis-Präsident bestätigt

Kardaun – Richard Weissensteiner bleibt weitere vier Jahre Präsident des Südtiroler Tennis-Landesverbandes. Der 66-Jährige aus Birchabruck wurde am Samstagnachmittag im Kardauner Kulturhaus in seinem Amt bestätigt. In den neuen Ausschuss wurden Pietro Baruchello, Patrick Andergassen, Marion Kostner und Davide Carrara gewählt.

Richard Weissensteiner bekam 43 Stimmen. Der ehemalige Präsident des Südtiroler Wintersportverbandes war vor acht Jahren erstmals zum Präsidenten des Südtiroler Tenniskomitees gewählt worden. Er war der erste einheimische Sportfunktionär, der zwei verschiedenen Fachsportverbänden vorstand.

Weissensteiner erinnerte in seiner heutigen Rede, dass unter seiner Präsidentschaft die Mitgliederzahl stetig auf jetzt fast 4.600 angewachsen sei. Über 400 Mannschaften zählt der Südtiroler Tennisverband und es wurden auch mehrere internationale Turniere in unserer Provinz ausgetragen, drei auch in dieser Saison, trotz Corona-Krise: Das ATP-Challenger in Gröden sowie die beiden ITF-Damen-Turniere in St. Ulrich und Wolkenstein. Auch sportlich lief es für den Tennissport während der Präsidentschaft von Weissensteiner sehr gut, denn mit Karin Knapp, Andreas Seppi und Jungstar Jannik Sinner konnte gleich drei Weltklassespieler hervorgebracht werden. Außerdem ist es mehreren Südtiroler Nachwuchsspielern gelungen, im ITF-Zirkus mitzumischen. Das sieht Weissensteiner als großen Erfolg, während er bedauert, dass in der Landeshauptstadt Bozen in den letzten Jahren viele Tennisplätze verschwunden sind. Er will sich aber in seiner neuen Amtszeit für den Bau einer neuen Tennishalle in Branzoll einsetzen. Dies wäre ein weiterer großer Schritt für den Südtiroler Tennis.

Von den „alten“ Vorstandsmitgliedern wurden der Welsberger Pietro Baruchello (36 Stimmen) sowie der Kalterer Patrick Andergassen (34 Stimmen) wieder gewählt. Neu im Ausschuss sind die beiden Grödner Marion Kostner (28 Stimmen) und Davide Carrara (27 Stimmen). Sie ersetzen Paolo Fellin aus Brixen, den Vinschger Georg Ennemoser und den Grödner Wolfgang Wanker, die nicht mehr kandidiert haben. Bei der Wahl in Kardaun war auch der nationale Vize-Präsident der FIT, Roland Sandrin, anwesend.

Der neue Vorstand des Tennis-Landesverbandes FIT:

Präsident

Richard Weissensteiner

Vorstandsmitglieder

Pietro Baruchello

Patrick Andergassen

Marion Kostner

Davide Carrara