Ritten mit Statement-Sieg gegen das Saison-Aus

Die Rittner Buam SkyAlps feierten in ihrem Elimination-Game gegen das drohende Saison-Aus einen beeindruckenden 6:3 Sieg. Damit verpassten die Wipptal Broncos Weihenstephan ihre erste Chance auf den Einzug ins Finale. Der S.G. Cortina Hafro ging in seiner Halbfinalserie gegen die Red Bull Hockey Juniors mit 3:2 in Führung und sicherte sich somit die erste Möglichkeit, am kommenden Samstag ins Finale einzuziehen.

Ritten setzt ein starkes Zeichen gegen das Saison-Aus

Die Rittner Buam machten am Donnerstag, im ersten von drei möglichen Spielen gegen das Saison-Aus, ein klares Statement. Vor mehr als 1600 Fans starteten die Buam überlegen, konnten jedoch zunächst kein Tor erzielen. Im zweiten Drittel dann trafen die Gastgeber wie am Fließband. Insgesamt gelangen den Buam fünf Treffer in diesem Drittel. Mit der 5:0-Führung schien die Entscheidung in dieser Begegnung bereits gefallen zu sein. Doch die Wipptal Broncos Weihenstephan kämpften sich im letzten Drittel noch eindrucksvoll zurück und verkürzten bis zur 59. Minute auf 3:5. Als die Broncos alles auf eine Karte setzten, mussten sie schließlich ein Emptynet-Goal hinnehmen. Damit haben die Broncos ihre erste von insgesamt drei Chancen auf den Finaleinzug vergeben. Am kommenden Samstag gibt es vor heimischem Publikum die nächste Möglichkeit.

Cortina erobert den ersten Matchpuck

Beim Stand von 2:2 in der Serie startete S.G. Cortina Hafro sein Halbfinal-Heimspiel gegen die Red Bull Hockey Juniors. In den ersten 30 Minuten lieferten sich beide Teams einen harten Schlagabtausch auf Augenhöhe: Cortina ging zunächst in Führung, doch die Red Bulls schlugen zurück, glichen im ersten Drittel aus und gingen im Mitteldrittel zunächst sogar in Führung. Dann jedoch übernahm Cortina vollständig die Kontrolle über das Spiel und erspielte sich bis zur 39. Minute eine 7:2-Führung. Die Red Bulls fanden nicht mehr ins Spiel zurück und mussten sich letztlich mit 2:7 geschlagen geben. Damit erspielte sich S.G. Cortina Hafro den ersten Matchpuck für das Finale am kommenden Samstag. Die Red Bull Hockey Juniors stehen hingegen zum ersten Mal in dieser Saison vor dem Ausscheiden.

Alps Hockey League | 28.03.2024 | Semifinal 5:

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan 6:3 (0:0,5:0,1:3)

Referees: BULOVEC, HOLZER, De Zordo, Puff.

Standings in the “best-of-7” series: 1:3

Goals RIT: 1:0 RIT Prast J. (21:56 / Öhler M. / EQ), 2:0 RIT Lobis A. (26:42 / Ginnetti C. ,Giacomuzzi A. / EQ), 3:0 RIT Lobis A. (28:05 / Hjorth E. ,Spinell M. / PP), 4:0 RIT Coatta M. (31:34 / Amorosa T. ,Kostner S. / PP), 5:0 RIT Spinell M. (38:54 / Öhler M. / EQ), 6:3 RIT Amorosa T. (59:53 / Insam M. ,Furlong C. / EQ)

Goals WSV: 5:1 WSV Cianfrone B. (42:46 / Topatigh D. ,Capannelli A. / EQ), 5:2 WSV Conci D. (53:46 / Cianfrone B. ,Topatigh D. / PP), 5:3 WSV Cianfrone B. (58:28 / Niccolai A. ,Capannelli A. / PP)

S.G. Cortina Hafro – Red Bull Hockey Juniors 7:2 (1:1,6:1,0:0)

Referees: BAJT, SCHAUER, Fleischmann, Jeram.

Standings in the “best-of-7” series: 2:2

Goals SGC: 1:0 SGC Cuglietta D. (04:29 / Doherty T. ,Di Tomaso G. / PP), 2:2 SGC Lacedelli R. (29:18 / Toffoli G. / EQ), 3:2 SGC Juhola J. (29:58 / Zardini Lacedelli N. ,Cuglietta D. / EQ), 4:2 SGC Cuglietta D. (31:12 / Juhola J. ,Zanatta L. / SH), 5:2 SGC Cuglietta D. (35:49 / Doherty T. / 5:3 PP), 6:2 SGC Sanna M. (36:25 / Seed J. ,Alvera’ T. / PP), 7:2 SGC Di Tomaso G. (38:29 / Doherty T. ,Cuglietta D. / PP)

Goals RBJ: 1:1 RBJ Schreiner V. (09:10 / Ramoser J. / EQ), 1:2 RBJ Ramoser J. (28:04 / Schreiner V. / EQ)