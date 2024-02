Ritten prolongiert Erfolgslauf

Ritten – Die Rittner Buam SkyAlps haben mit dem 2:1-Heimerfolg über die Red Bull Hockey Juniors ihren fünften Sieg in Folge eingefahren – und werden damit die Master Round zumindest auf dem zweiten Tabellenplatz abschließen. Neuzugang Eric Hjorth sorgte bei seiner Premiere für den Führungstreffer. Der S.G. Cortina Hafro ist zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer geblieben und rangiert dank Hayden Hawkeys fünftem Shutout nun an alleiniger zweiter Stelle.

In der Qualification Round A hat der HC Gherdeina valgardena.it dank eines klaren 5:1-Heimsieges über SIJ Acroni Jesenice die Tabellenführung übernommen – auch, weil der HC Meran/o Pircher daheim Steel Wings LINZ AG unterlag. Für die Oberösterreich erzielte Mikael Saha fünf Tore.

In der Qualification Round B hat sich das Top-Duo weitere Siege geschnappt: Joonas Niemelä katapultierte den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel mit einem 5-Punkte-Spiel zum klaren 6:1-Auswärtserfolg in Klagenfurt, während die Hockey Unterland Cavaliers daheim einen Rollercoaster-Win einfuhren.

Die Rittner Buam SkyAlps haben einen weiteren Schritt in Richtung Gewinn der Master Round gemacht: Der 2:1-Heimerfolg über die Red Bull Hockey Juniors am Donnerstag war für die Südtiroler bereits der fünfte Sieg in der Zwischenrunde. Vier Spiele vor Schluss haben die „Buam“ sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten Cortina. Gegen Salzburg stellte sich Rittens Neuzugang Eric Hjorth – dessen Verpflichtung machte der Sieger des Grunddurchgangs erst wenige Stunden vor Spielbeginn offiziell – prompt mit dem Führungstreffer vor, Max Coatta (42.) erzielte das Game-Winning-Goal. Stark präsentierte sich auch Rittens Schlussmann Colin Furlong, der eine Save-Percentage von 96,7 Prozent erreichte.

S.G. Cortina Hafro feierte parallel einen 5:0-Heimsieg über den EK Die Zeller Eisbären – und sicherte sich damit den alleinigen zweiten Platz. Die Italiener blieben zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer. Für Goalie Hayden Hawkey war es bereits das fünfte Shutout in dieser Saison, das zweite in Serie. Der erst 20-jährige Filippo Pompanin erzielte einen Doppelpack. Tim Doherty machte seinen ersten Treffer für Cortina.

Gröden übernimmt Führung in Qualification Round A

Der HC Gherdeina valgardena.it hat mit einem 5:1-Heimsieg über SIJ Acroni Jesenice die Tabellenführung in Qualification Round A übernommen. Die erstmals mit Neuzugang Stephan Deluca angetretene „Furie“ ging vor über 1200 Fans bereits im Startdrittel in Führung – und ließ sich den Vorteil nicht mehr nehmen. Zweimal netzte Gröden im Powerplay, Simon Pitschieler erzielte einen Doppelpack. Jesenice musste nach zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen, bleibt aber Zweiter, weil der HC Meran/o Pircher daheim gegen die Steel Wings LINZ AG eine klare 2:7-Niederlage hinnehmen musste. Center Mikael Saha deklassierte die Südtiroler im Alleingang, er erzielte fünf Treffer, traf gleich dreimal in Überzahl.

Kitzbühel siegt dank Fünf-Punkte-Spiel von Niemelä

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel hat mit einem ungefährdeten 6:1-Auswärtserfolg beim EC-KAC Future Team die Tabellenführung in der Qualification Round B verteidigt. Die Tiroler lagen bereits nach dem ersten Drittel mit 4:0 voran. Joonas Niemelä überragte bei den „Adlern“ mit einem Hattrick und insgesamt fünf Scorerpunkten. Der Finne traf damit in seinem fünften aufeinanderfolgenden Spiel. Klagenfurt blieb zum ersten Mal seit 9. Dezember (0:9 vs. FAS) auf heimischem Eis ohne Punktgewinn.

Die Hockey Unterland Cavaliers sind erster Verfolger von Kitzbühel geblieben, sie setzten sich daheim gegen den EHC Lustenau mit 5:4 durch – und haben nun auf die Vorarlberger, die allerdings noch ein Spiel mehr zu bestreiten haben, vier Punkte Vorsprung. Mit drei Toren im Mitteldrittel drehten die Südtiroler die Begegnung. Der zweite Treffer von Luka Nyman sorgte schlussendlich für die Entscheidung.

Alps Hockey League | Master Round | 15.02.2024 | Results:

Rittner Buam SkyAlps – Red Bull Hockey Juniors 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Referees: HOLZER T., STEFENELLI, Brondi, Jäger. | Zuschauer: 487

Goals RIT: Hjorth (35./Kostner S.-Fink), Coatta (42./Kostner S.)

Goal RBJ: Vinzens (39.PP1/Steffler-Myllymaa)

S.G. Cortina Hafro – EK Die Zeller Eisbären 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Referees: BENEVEGNU, RICCO, Grisenti, Wiest. | Zuschauer: 610

Goals SGC: Pompanin (13./Traversa. 27.), Lacedelli (19./Di Tomaso-Zanatta), Zanatta (45./Juhola-Larcher), Doherty (53./Lacedelli)

Alps Hockey League | Qualification Round A | 15.02.2024 | Results:

HC Gherdeina valgardena.it – SIJ Acroni Jesenice 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Referees: GIACOMOZZI, RUETZ, Cristeli, Fecchio. | Zuschauer: 1284

Goals HCG: Messner (16.), Luisetti (28.PP1/McGowan, 54.PP1/McGowan-De Luca), Pitschieler (45./Luoto, 47.)

Goal JES: Selan (29.PP1/Jezovsek-Sersen)

HC Meran/o Pircher – Steel Wings Linz 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

Referees: LEGA, SORAPERRA, De Zordo, Rivis. | Zuschauer: 800

Goals HCM: Borgatello (9./McNally-Anderson), Anderson (35./Gellon)

Goals SWL: Saha (19.PP1/Dorion-Rappold, 20./Theirich, 27.PP1/Rappold-Mosaad, 40.PP1/Mosaad-Rappold, 56.EN/Rappold), Theirich (25./Dorion-Grasser), Sticha D. (26./Sticha T.-Feldbaumer)

Alps Hockey League | Qualification Round B | 15.02.2024 | Results:

EC-KAC Future Team – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 1:6 (0:4, 1:1, 0:1)

Referees: FAJDIGA, KUMMER, Javornik, Telesklav. | Zuschauer: 337

Goal KFT: Klassek (31.)

Goals KEC: Rotter (1./Niemelä-Tschurnig), Podlipnik (13./Rotter-Niemelä), Niemelä (15./Tschurnig-Kreuter, 19./Rotter-Tschurnig, 36./Fröwis-Rotter), Tröthan (53./Lehtonen-Matzka)

Hockey Unterland Cavaliers – EHC Lustenau 5:4 (1:2, 3:0, 1:2)

Referees: MOSCHEN, PRIAS, Formaioni, Pace. | Zuschauer: 427

Goals HCU: Sullmann M. (5./Matonti-Galassiti), Nyman (24./Wieser-Sullmann M.), Remolato (27./Sullmann M.-Sullmann A.), Egger (33.PP1/Wieser-Sullmann M.), Nyman (56.PP1/Markkula-Käyrä)

Goals EHC: Shikera (13.SH1/Pietilä-Krammer), König (20./Alasaari-Krammer), Alassari (49./Kandemir-Pakaslahti), Moosbrugger (53./Wüstner-Pakaslahti)