Ritten will sich mit einem Sieg für die Pre-Playoffs rüsten

Von: mk

Klobenstein – Der zweite Platz in der Qualification Round, Gruppe B ist den Rittner Buam SkyAlps sicher. Am Donnerstag steht für die Blau-Roten die letzte Begegnung der Zwischenrunde auf dem Programm. Im Pranives in Wolkenstein treffen sie auf den Gruppensieger HC Gherdëina valgardena.it und wollen sich mit einem Sieg für die Pre-Playoffs einstimmen.

Während in der Gruppe B die ersten beiden Platzierungen schon fix sind, steht in der A-Gruppe noch die Entscheidung aus. Nur Meran hat das Ticket für die Pre-Playoffs sicher in der Tasche. Als Tabellenzweiter treffen die Rittner Buam SkyAlps mit Sicherheit auf den Zweiten aus dem A-Kreis – und dort könnte jede der vier Mannschaften (Meran, Kitzbühel, Cortina und Unterland) noch landen. Am liebsten werden die Buam Kitzbühel vermeiden wollen, denn die Nordtiroler hätten aufgrund der besseren Platzierung in der Regular Season das Heimrecht im „Best-of-three“-Modus der Ausscheidungsphase um den Playoff-Einzug, die am kommenden Dienstag beginnen werden.

Vorher gilt es für die Rittner Buam SkyAlps aber noch, die Qualifikationsrunde abzuschließen. Am besten mit einem Sieg, um sich für die Alles-oder-Nichts-Phase gelungen einzustimmen. Gegen Gröden wird das aber alles andere als ein Selbstläufer: Die „Furie“ haben sich am Dienstag mit einem 7:1-Sieg in Jesenice verdient den Gruppensieg im B-Kreis gesichert. In der Zwischenrunde glänzte bei den Ladinern besonders der neue schwedische Goalie Claes Endre, er hat nach sieben Spielen für Gröden eine Fangquote von über 94 Prozent zu Buche stehen. Für das letzte Spiel der Qualifikationsrunde muss Ritten-Trainer Mike Halmo voraussichtlich nur auf die Dienste von Patrick Madsen verzichten.

Alps Hockey League 2025/26 – Qualification Round – Gruppe B

Donnerstag, 26. Februar – 20.30 Uhr, Pranives

HC Gherdëina valgardena.it – Rittner Buam SkyAlps