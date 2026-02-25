Aktuelle Seite: Home > Sport > Ritten will sich mit einem Sieg für die Pre-Playoffs rüsten
Eishockey

Ritten will sich mit einem Sieg für die Pre-Playoffs rüsten

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 11:32 Uhr
Furlong_Deluca_Insam_Archive_Rittner_Buam_SkyAlps-HC_Gherdëina_Credits_Max_Pattis
Max Pattis
Schriftgröße

Von: mk

Klobenstein – Der zweite Platz in der Qualification Round, Gruppe B ist den Rittner Buam SkyAlps sicher. Am Donnerstag steht für die Blau-Roten die letzte Begegnung der Zwischenrunde auf dem Programm. Im Pranives in Wolkenstein treffen sie auf den Gruppensieger HC Gherdëina valgardena.it und wollen sich mit einem Sieg für die Pre-Playoffs einstimmen.

Während in der Gruppe B die ersten beiden Platzierungen schon fix sind, steht in der A-Gruppe noch die Entscheidung aus. Nur Meran hat das Ticket für die Pre-Playoffs sicher in der Tasche. Als Tabellenzweiter treffen die Rittner Buam SkyAlps mit Sicherheit auf den Zweiten aus dem A-Kreis – und dort könnte jede der vier Mannschaften (Meran, Kitzbühel, Cortina und Unterland) noch landen. Am liebsten werden die Buam Kitzbühel vermeiden wollen, denn die Nordtiroler hätten aufgrund der besseren Platzierung in der Regular Season das Heimrecht im „Best-of-three“-Modus der Ausscheidungsphase um den Playoff-Einzug, die am kommenden Dienstag beginnen werden.

Vorher gilt es für die Rittner Buam SkyAlps aber noch, die Qualifikationsrunde abzuschließen. Am besten mit einem Sieg, um sich für die Alles-oder-Nichts-Phase gelungen einzustimmen. Gegen Gröden wird das aber alles andere als ein Selbstläufer: Die „Furie“ haben sich am Dienstag mit einem 7:1-Sieg in Jesenice verdient den Gruppensieg im B-Kreis gesichert. In der Zwischenrunde glänzte bei den Ladinern besonders der neue schwedische Goalie Claes Endre, er hat nach sieben Spielen für Gröden eine Fangquote von über 94 Prozent zu Buche stehen. Für das letzte Spiel der Qualifikationsrunde muss Ritten-Trainer Mike Halmo voraussichtlich nur auf die Dienste von Patrick Madsen verzichten.

Alps Hockey League 2025/26 – Qualification Round – Gruppe B

Donnerstag, 26. Februar – 20.30 Uhr, Pranives
HC Gherdëina valgardena.it – Rittner Buam SkyAlps

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
132
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Blasen vor dem Starten
Kommentare
78
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
46
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
26
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Ukraine meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern
Kommentare
23
Ukraine meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 