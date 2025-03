Rittner Buam heben in Cortina den Auswärts-„Fluch“ auf

Von: ka

Cortina d‘Ampezzo – Nach vier Auswärtspleiten in Serie haben die Rittner Buam SkyAlps am Faschingsdienstag wieder einen Sieg feiern können. Im letzten Match der Master Round setzten sich die Blau-Roten in Cortina 5:2 durch. Im Viertelfinal-Pick am Mittwochmorgen darf das Team von Jamie Russell als Tabellenzweiter nach Zell am See seinen Gegner wählen.

Was für eine Rückkehr für Diego Cuglietta! In den vergangenen Wochen mussten die Rittner Buam Skyalps auf ihre Nummer 7 verzichten. Im letzten Match der Master Round stand der Center aber wieder am Eis und benötigte gerade einmal 25 Sekunden, um sein Team gegen seinen Ex-Klub nach Vorarbeit von Larsen mit 1:0 in Front zu bringen. Für den Italo-Kanadier handelte es sich um Saisontor Nummer 21. Doch Cortina gelang im ersten Spielabschnitt der Ausgleich. Lacedelli netzte in der achten Minute ein und stellte die Pattsituation wieder her, die bis zur ersten Sirene hielt.

Im Mitteldrittel drehten die Hausherren das Match. Saha war es, der Cortina in der 25. Minute mit 2:1 in Führung brachte. Etwas mehr als zehn Minuten später glichen die Rittner Buam Skyalps mit Manuel Öhler aus, der die erste Überzahlsituation für das Team von Jamie Russell gleich ausnutzte und sein 12. Saisontor erzielte. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur zweiten Pause.

Die Entscheidung in dieser Partie fiel Mitte des Schlussdrittels, als Ritten den Gastgebern mit einem Doppelschlag den Knockout-Punch versetzte. Nach Cugliettas Treffer zum 3:2 (49.46) dauerte es nur acht Sekunden (!), bis Larsen auf 4:2 stellte. Damit war das Match entschieden – aber die Rittner brauchten noch ein Tor, um in der Tabelle der Master Round vor Kitzbühel auf Rang zwei zu liegen. Und auch das sollte dem Titelverteidiger in der Alps Hockey League noch gelingen, und zwar durch Manuel Öhler. 62 Sekunden vor Schluss traf die Nummer 37 ins verwaiste Gehäuse von Cortina.

SG Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Tore: 0:1 Diego Cuglietta (00.25), 1:1 Lacedelli (7.54), 2:1 Saha (24.49), 2:2 Manuel Öhler (36.24/PP), 2:3 Diego Cuglietta (49.46), 2:4 Mads Skov Larsen (49.54), 2:5 Manuel Öhler (58.58/EN)