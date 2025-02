Rittner Buam SkyAlps fegen Celje weg

Von: ka

Klobenstein – Im letzten Spiel der Regular Season der Alps Hockey League stand für die Rittner Buam SkyAlps am Dienstagabend das Heimspiel gegen HK RST Pellet Celje auf dem Programm. Am Ende wurde das Duell zwischen den beiden ersatzgeschwächten Teams zur klaren Sache: Ritten setzte sich mit 6:0 durch und schließt den Grunddurchgang damit auf Platz zwei ab.

Für die Rittner Buam SkyAlps war die Ausgangslage klar: Gewinnen sie, dann beenden sie die Regular Season auf Platz zwei, verlieren sie, dann müssen sie mit Platz drei hinter Zell am See und Jesenice Vorlieb nehmen. Nach einem anfänglichen Abtasten legten die Buam auch vor: Nach einer schönen Kombination – der Puck kam von Simon Kostner zu Lobis, dann zu Szypula und wieder zu Simon Kostner, der ins leere Tor einschob – führten sie mit 1:0 (9.33). In der Folge gab es je ein erfolgsloses Powerplay pro Seite. Im zweiten Überzahl-Spiel klappte es für Ritten aber mit dem 2:0, wenn auch mit etwas Glück. Ein Abwehrversuch eines Celje-Verteidigers beförderte den Puck nämlich genau vor das Tor, wo Insam den Schläger hinhielt und einnetzte (18.32). Bei diesem Zwischenstand ging es erstmals in die Kabinen.

Im Mitteldrittel ließen es sowohl Ritten als auch Celje zunächst etwas ruhiger angehen. Kein Wunder, bei den Buam fehlten mit Cuglietta, Lang, Soracreppa, Prast und Uffelmann fünf Spieler, Celje war gar erst mit zwei vollständigen Linien aus Slowenien angereist. In der 28. Minute hatten die Gäste ihre erste gute Chance, Furlong war gegen Tsarkovskyi aber am Posten. Dann erhöhten die Buam auf 3:0 und es war eine Premiere. Lobis fälschte nämlich den Schuss von Mattia Clericuzio ins Netz ab (33.35). Für den jungen Verteidiger, der bei Rittens Farmteam SV Kaltern Rothoblaas in der IHL spielt, war es der erste Scorerpunkt bei seinem Alps-Hockey-League-Debüt. In der 35. Minute musste Furlong noch einmal eingreifen, beim Direktschuss von Sillanpaa kam er aber gerade noch mit der Fanghand an den Puck.

22 Sekunden nach Wiederbeginn machten die Rittner Buam SkyAlps den Sack dann endgültig zu, nach einer Szypula-Ablage legte sich Simon Kostner den Puck zurecht und traf sauber ins lange Eck (40.22). Der Kapitän der Ritner Buam vollendete dann auch seinen Hattrick, dieses Mal traf er im Powerplay nach einer Ablage von Manuel Öhler (47.40). Celje hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Niederlage abgefunden und Ritten hatte die Slowenen voll im Griff, Furlong musste nur noch wenige Male eingreifen. Die Buam tobten sich in der Offensive hingegen noch aus und nach einem Breakaway erhöhte Spinell auf 6:0 (52.19). Das war es dann aber auch in der Ritten Arena, der Rest der Spielzeit verstrich ohne größere Aufreger und die Buam haben Platz zwei in der Tabelle gesichert. Nun steht für die Blau-Roten eine circa einwöchige Pause auf dem Programm, ehe in der Master Round um die beste Ausgangslage für die Playoffs gespielt wird.

Rittner Buam SkyAlps – HK RST Pellet Celje 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Tore: 1:0 Simon Kostner (9.33), 2:0 Insam (18.32/PP1), 3:0 Lobis (33.35), 4:0 Simon Kostner (40.22), 5:0 Simon Kostner (47.40/PP1), 6:0 Spinell (52.19)