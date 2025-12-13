Rittner Buam SkyAlps mit dem nächsten Derbysieg in Meran

Von: ka

Meran – Die Rittner Buam SkyAlps haben das Südtiroler Derby gegen den HC Meran Pircher gewonnen. Mit einem 5:2-Sieg über die Adler aus der Passerstadt holten die Blau-Roten am Samstagabend drei wichtige Punkte im Rennen um die Qualifikation für die Master Round.

Das Südtiroler Derby begann mit einigen Warnschüssen auf beiden Seiten, die den erfahrenen Torhütern, Furlong im Kasten der Rittner Buam SkyAlps und Bernard in jenem des HC Meran Pircher, aber keine Probleme machten. So musste das erste Powerplay der Partie zum Dosenöffner werden. Und die Rittner Buam zeigten im Überzahlspiel ihre Qualität. Zuerst parierte Bernard gegen Welychka noch stark (9.), dann klingelte es im Kasten der Gastgeber. Crespi hatte viel Zeit und zog aus der Distanz ab, sein präziser Schuss flog an Bernard vorbei ins Tor (9.55). Mit noch einem Powerplay pro Seite hätten auch noch mehr Treffer fallen können, doch dieses Mal zeigten die Penaltykill-Abteilungen beider Mannschaften eine sichere Leistung und das erste Drittel endete beim Stand von 1:0 für Ritten.

Das änderte sich gleich nach Wiederbeginn, als Crespi Welychka mit einem Traumpass durch die Linien perfekt bediente, der Kanadier hatte vor Bernard dann keine Mühe mehr und stellte souverän auf 2:0 (20.51). Und Ritten war weiterhin am Drücker, die ersten Minuten des zweiten Drittels dominierten die Blau-Roten. Das 3:0 kam dabei etwas kurios zustande: Alderson griff über die rechte Seite an, war schon am Tor vorbeigelaufen, legte den Puck aber genau hinter Bernard hinein und von dessen Schlittschuh rutschte die Scheibe ins Tor (25.27). Trotz des deutlichen Rückstandes gaben die Hausherren aber nie auf, doch einer brachte sie an diesem Samstag immer wieder zum Verzweifeln: Colin Furlong. Seine Paraden gegen Marinovich (27.), Gellon (29.) und nach einem unabsichtlichen Abfälscher von Tauferer (30.) waren allesamt herausragend. So blieb es beim Stand von 3:0 für die Rittner Buam, als es zum zweiten Mal in die Kabinen ging.

Wiederum kam Ritten besser aus der Pause und erhöhte durch den nächsten kuriosen Treffer auf 4:0, denn wieder kam der Schuss von Welychka von hinter dem Tor und landete über Bernard im Tor der Meraner (42.03). Auf die vermeintliche Vorentscheidung reagierten die Buam aber nicht optimal, denn der 1:4-Anschlusstreffer von Meran kam nach einer Einladung von Crespi, der einen haarsträubenden Fehlpass zu Marinovich spielte, welcher vor Furlong eiskalt bleib (47.47). Meran hatte auf den Anschlusstreffer Blut geleckt und brachte sich mit einem schönen Tor von Stefanson aus spitzem Winkel auf 2:4 heran (51.24). Nun musste Ritten noch einmal die Ärmel hochkrempeln und verteidigte sich zunächst mit allen Mitteln. Entschieden wurde die Partie dann vom 5:2 durch Alderson, der einen Pass von Welychka mit einem sehenswerten Direktschuss ins lange Eck beförderte (57.02). Dabei blieb es dann auch und der Derbysieg war in der Tasche.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

HC Meran Pircher – Rittner Buam SkyAlps 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Tore: 0:1 Crespi (9.55/PP1), 0:2 Welychka (20.51), 0:3 Alderson (25.27), 0:4 Welychka (42.03), 1:4 Marinovich (47.47), 2:4 Stefanson (51.24), 2:5 Alderson (57.02)