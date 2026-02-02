Rittner Buam SkyAlps trennen sich von Trainer Dave MacQueen

Von: ka

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps trennen sich nach dem Nicht-Erreichen der Master Round in der Alps Hockey League mit sofortiger Wirkung von Head Coach Dave MacQueen. Als Cheftrainer übernimmt der Assistant Coach Mike Halmo, ihm zur Seite wird der Rittner Roberto Scelfo als Co-Trainer stehen.

Das Nicht-Erreichen der Master Round in der Alps Hockey League, das ausgestellte Saisonziel für die erste Saisonphase der Rittner Buam SkyAlps, hat die Entlassung von Head Coach Dave MacQueen mit sich geführt. „Wir mussten jetzt reagieren und wollen damit ein Signal an die Mannschaft senden, dass wir uns für die weiteren Aufgaben in der Alps Hockey League mehr erwarten“, bekennen die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath im unisono. „Wir bedanken uns bei Dave MacQueen für die professionelle Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Wir sind keinesfalls mit seiner Arbeit unzufrieden, sondern mussten aufgrund der letzten Resultate ein Zeichen setzen, vor allem an die Mannschaft. Wir wünschen ihm, privat wie sportlich, alles Gute für die Zukunft.“

Als Head Coach übernimmt nun der Assistenztrainer Mike Halmo. „Wir sind mit Mike Halmos Arbeit als Assistant Coach und Head Coach der U19 sehr zufrieden und sind überzeugt, dass er seine neue Rolle als Cheftrainer der Alps-Hockey-League-Mannschaft ebenso gewissenhaft weiterführen kann“, sagen Tudin und Eisath. Halmo, der seine aktive Karriere im Vorjahr nach einigen erfolgreichen Jahren beim HCB Südtirol beendet hat, kam im Sommer 2025 auf den Ritten, wo er seine ersten Erfahrungen im Trainerbereich sammelte. Als Assistenztrainer der Rittner Buam SkyAlps springt der 54-jährige Roberto Scelfo ein, der auch in der Jugendabteilung der Junior Buam als Trainer arbeitet und Halmo für den Rest der Saison 2025/26 zur Seite stehen wird.