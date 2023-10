Rittner Buam SkyAlps verlieren in Jesenice

Jesenice – Keine Punkte gab es am Sonntagabend für die Rittner Buam SkyAlps beim Auswärtsspiel in Jesenice zu holen. Gegen die Stahlstädter setzte es für die Blau-Roten im Rahmen der fünften Runde in der Alps Hockey League eine 1:4-Pleite.

In der „Podmezakla“-Eishalle in Jesenice erwischten die Gastgeber vor 1028 Zuschauern den besseren Start, bissen sich jedoch am äußerst sicheren Furlong zunächst mehrmals die Zähne aus. So auch in der zehnten Minute, als er Ritten mit einer Glanztat auf Urukalo im Spiel hielt. Die Rittner Defensive machte auch in der Folge einen stabilen Eindruck. So überstanden die Blau-Roten eine doppelte Unterzahlsituation ab Minute 13.42, die fast 90 Sekunden anhielt, schadlos. Im einzigen Powerplay für die Gäste konnte das Team von Tray Tuomie relativ wenig kreiieren – Quinz war schon kurz davor aus spitzem Winkel an der Torumrandung hängengeblieben.

Im Mitteldrittel ließen die Slowenen jedoch die Muskeln spielen. So brachte Logar die Hausherren mit einem Schuss aus spitzem Winkel in Führung (23.15). Als kurz darauf Quinz und Amorosa in der Kühlbox schmorten, erhöhte Svetina in doppelter Überzahl auf 2:0 (25.25). Keine halbe Stunde war gespielt, als Selan mit dem 3:0 – ein herrlicher Slapshot vom Bullykreis – für die Vorentscheidung sorgte. Die Rittner Buam, die phasenweise viel zu undiszipliniert agierten, hatten in der Offensive wenig bis gar nichts zu bieten.

Als Cimzar im Schlussdrittel nach etwas mehr als einer Minute in Überzahl auf 4:0 stellte, waren die Würfel gefallen. Zwar konnte Spinell – ebenfalls im Powerplay – auf 1:4 aus Sicht der Südtiroler verkürzen, in dem er nach einem gehaltenen Insam-Hammer erfolgreich abstaubte (47.19). Mehr war für die Rittner Buam SkyAlps aber nicht zu holen, Jesenice setzte sich am Ende verdient durch.

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Tore: 1:0 Logar (23.15), 2:0 Svetina (25.25/PP2), 3:0 Selan (29.50), 4:0 Cimzar (41.03/PP), 4:1 Spinell (47.19/PP)