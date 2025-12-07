Aktuelle Seite: Home > Sport > Robinson zur Halbzeit im Tremblant-RTL vor Scheib
Scheib geht auf das nächste Podest los

Robinson zur Halbzeit im Tremblant-RTL vor Scheib

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 16:59 Uhr
Scheib geht auf das nächste Podest los
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/EZRA SHAW
Von: apa

Samstag-Siegerin Alice Robinson aus Neuseeland liegt auch im zweiten Weltcup-Riesentorlauf in Mont Tremblant zur Halbzeit voran, allerdings hat die zweitplatzierte Julia Scheib nur 0,16 Sek. Rückstand. Die Steirerin war im ersten Rennen ausgeschieden und nimmt nun den dritten Podestplatz dieser Saison ins Visier. Auf Platz drei folgt die US-Amerikanerin Nina O’Brien (+0,52). Stephanie Brunner ist Zehnte (+1,21), Katharina Liensberger hatte bereits 1,78 Sek. Rückstand.

