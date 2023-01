Rodel-WM: Wieder Medaille für Südtirol

Oberhof – Die Südtiroler Kunstbahnrodlerinnen machen derzeit richtig Laune: Am Freitag holten Andrea Vötter und Marion Oberhofer im Sprint-Bewerb bei den Weltmeisterschaften in Oberhof bereits eine Bronze-Medaille. Am Samstag gelang dem Südtiroler Duo auf der längeren Doppelsitzer-Strecke erneut ein dritter Platz.

Schneller war nur das deutsche Duo Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal vor den Österreicherinnen Selina Egle und Lara Michaela Kipp.

Für Südtirols Herren gab es dieses Mal leider kein Podium. Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner holten den sechsten Platz. Ludwig Rieder und Patrick Rastner landeten auf Rang zehn.