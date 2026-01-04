Rodeln: Gastgeber dominieren den Weltcup in Passeier

Von: luk

Passeier – Italien dominiert den FIL Alpin Rodel Weltcup im Passeiertal/Val Passiria (ITA). Nach dem Sieg der Gastgeber am Samstag im Doppelsitzer durch Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) jubelten auch am Sonntag die „Azzurri“. Im Einsitzer gab es mit Nadine Staffler (ITA) und Hannes Unterholzner (ITA) zwei Premierensieger.

Im Einsitzer der Damen gibt es eine neue Siegerin: Nadine Staffler (ITA) fühlt sich auf der „Bergkristall-Bahn“ offensichtlich wohl, mit Bestzeit in beiden Läufen und einer Gesamtzeit von 1.51,13 Minuten feierte die 25-Jährige in souveräner Manier ihren ersten Weltcupsieg. „Ich mag diese Bahn, ich liebe die Geschwindigkeit im unteren Abschnitt. Jetzt kann ich mit einem noch größeren Lächeln in die nächsten Rennen gehen“, freute sich Staffler. Mit einer rasanten Fahrt im zweiten Durchgang auf Rang zwei verbessert hat sich Riccarda Ruetz (AUT/+0,20 Sekunden), und über ihren ersten Podestplatz in diesem Winter freut sich Lisa Walch (GER/+0,44) als Dritte.

In der Gesamtwertung führt Ruetz mit 285 Punkten, vor Nina Castiglioni (ITA/220) und Staffler (200).

Vierfachsieg für Azzurri

An Spannung kaum zu überbieten war die Entscheidung im Einsitzer der Herren. Nach dem ersten Lauf lagen Hannes Unterholzner und Fabian Brunner (beide ITA) zeitgleich in Führung. Im Finallauf setzte sich zunächst Daniel Gruber (ITA) mit einer starken Fahrt an die Spitze, auch Brunner musste sich hinter seinem Teamkollegen einreihen. Auf der 874 Meter langen Naturrodelbahn „Bergkristall“ sah es zunächst nach dem zweiten Saisonsieg für Gruber aus, doch Unterholzner zündete im letzten Teilstück mit einer Höchstgeschwindigkeit von 86 km/h den Turbo und feierte mit einer Gesamtzeit von 1.48,57 Minuten und einem Vorsprung von 0,03 Sekunden seinen ersten Weltcupsieg. „In Winterleiten stand ich erstmals am Podium, jetzt der erste Sieg. In diesem Jahr läuft es einfach super“, so der 21-Jährige. Unterholzner führt einen Vierfachsieg der Italiener an, mit Daniel Gruber (+0,03 Sek.), Fabian Brunner (+0,51) und Mathias Troger (+0,70).

In der Gesamtwertung liegt Gruber mit 255 Punkten an der Spitze, vor Unterholzner (240) und Fabian Achenrainer (AUT/215).

Der FIL Alpin Rodel Weltcup bleibt in Südtirol, vom 16.-18. Januar steht in Deutschnofen/Nova Ponente (ITA) ein Klassiker im Rodelweltcup auf dem Programm.

Passeiertal, Top-3 Einsitzer Herren

1. Hannes Unterholzner (ITA), 1.48,57 Minuten

2. Daniel Gruber (ITA), +0,03 Sekunden

3. Fabian Brunner (ITA), +0,51

Passeiertal, Top-3 Einsitzer Damen

1. Nadine Staffler (ITA), 1.51,13 Minuten

2. Riccarda Ruetz (AUT), +0,20 Sekunden

3. Lisa Walch (GER), +0,44

Gesamtwertung Einsitzer Damen

1. Riccarda Ruetz (AUT), 285 Punkte

2. Nina Castiglioni (ITA), 220

3. Nadine Staffler (ITA), 200

Gesamtwertung Einsitzer Herren

1. Daniel Gruber (ITA), 255 Punkte

2. Hannes Unterholzner (ITA), 240

3. Fabian Achenrainer (AUT), 215