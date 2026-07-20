Rodionov gewinnt ÖTV-Duell in Kitz, Neumayer, Schwärzler out

Von: apa

Jurij Rodionov hat am Montag das Österreicher-Duell mit dem 20-jährigen Joel Schwärzler gewonnen und steht zum gesamt zweiten Mal nach 2022 im Kitzbühel-Achtelfinale. Der 27-jährige Qualifikant aus Niederösterreich besiegte den Vorarlberger nach 78 Minuten 6:4,6:2 und trifft am Mittwoch auf den als Nummer vier gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry. Lukas Neumayer verlor wie im Vorjahr gegen den Deutschen Yannick Hanfmann zum Auftakt. Er unterlag nach 104 Minuten 6:7(5),4:6.

Neumayer vergab im ersten Satz drei Satzbälle, es war ein Spiegelbild der Vorjahresniederlage als er 5:7,2:6 verloren und im ersten Durchgang zwei Satzbälle vergeben hatte. Hanfmann liegt als 52. im ATP-Ranking 120 Plätze vor Neumayer und wurde neuerlich seiner Favoritenstellung gerecht. “Heuer hätte ich den ersten wirklich gewinnen sollen. Die Satzbälle waren ziemlich bitter: erster Ball, wo ich nur cross vorbeispielen muss, beim zweiten bin ich gut in der Rallye gewesen. Das hat mir sicherlich das Match gekostet”, sagte Neumayer. Generell sei es keine gute Partie von ihm gewesen, bedauerte er.

Neumayer hatte im ersten Satz unter dem Jubel des Publikums das erste Break des Spiels zum 6:5 geschafft. Doch es gelang ihm trotz drei Satzbällen nicht, den Sack zuzumachen. Hanfmann gelang das sofortige Rebreak. Im Tiebreak geriet Neumayer 0:5 in Rückstand. Er wehrte noch drei Satzbälle ab, ehe er das “Jeu decisif” doch 5:7 verlor. Ein frühes Break zum 1:2 in Satz zwei brachte letztlich die Entscheidung zugunsten Hanfmanns.

Mit Melzer arbeitet er am Netzangriff

Neumayer arbeitet neben Günter Bresnik nun auch schon seit einiger Zeit mit Jürgen Melzer zusammen, Letzterer betreute den Salzburger auch in Kitzbühel. “Ich arbeite mit Jürgen seit drei, vier Monaten. Wir schauen, dass wir im Spiel nach vorne etwas ändern. Ich habe ein aggressives Grundlinienspiel, aber irgendwann muss ich ans Netz gehen und den Punkt fertig spielen.” Sowohl Bresnik als auch Melzer seien nun seine Trainer, stellte er klar.

Über die aufgetauchten Hartplatz-Pläne der ATP-Tour ab 2028 für die Phase zwischen Wimbledon und den US Open äußerte sich Neumayer wenig erfreut. “Ich finde es ein bisserl schade, weil Kitzbühel, Gstaad, Umag sind prädestinierte Sandplatzturniere. Ich bin eher ein Sandplatzspieler, fühle mich auch auf Hartplatz wohl. Ich finde es ein bisserl komisch, Kitzbühel mit Hartplatz in Verbindung zu bringen.” Er wird nach dem Doppel in Kitz an der Seite von Schwärzler noch “zwei, drei” Sandturniere in Europa spielen, ehe er sich wieder in der Qualifikation für die US Open versuchen wird.

Als vierter Österreicher ist am Dienstag (3. Match nach 11.00 Uhr/live ServusTV) noch Sebastian Ofner im Einsatz. Der 30-jährige Steirer trifft auf den Slowaken Alex Molcan.