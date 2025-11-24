Aktuelle Seite: Home > Sport > Ronaldo begeistert mit Fallrückzieher seine Fans
Ronaldo hat die Lufthoheit

Ronaldo begeistert mit Fallrückzieher seine Fans

Montag, 24. November 2025 | 10:42 Uhr
Ronaldo hat die Lufthoheit
APA/APA (AFP)/FAYEZ NURELDINE
Von: APA/dpa

Cristiano Ronaldo ist auch mit 40 Jahren noch für Traumtore gut: Den Treffer zum 4:1-Endstand für den saudischen Erstligisten Al-Nassr im Ligaspiel gegen Al-Khaleej erzielte der Fußball-Superstar per Fallrückzieher aus knapp zwölf Metern. Die spektakuläre Einlage in der Nachspielzeit erinnerte stark an sein legendäres Tor im Trikot von Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale 2018 bei Juventus Turin.

“Die beste Bildunterschrift gewinnt”, forderte Portugals Rekord-Nationalspieler die Nutzer der Plattform X zu Kommentaren unter einem Video mit dem Tor auf. Für die Auswahl seines Landes hatte der Offensivstar im November 2024 im Nations-League-Spiel gegen Polen ebenfalls auf ähnliche Weise getroffen.

Im Nationaltrikot hatte Ronaldo zuletzt für weniger positive Schlagzeilen gesorgt. Beim 0:2 im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland vor knapp eineinhalb Wochen sah er nach einem Ellenbogenschlag gegen Dara O’Shea in seinem 226. Länderspiel erstmals die Rote Karte. Zum WM-Start im kommenden Sommer droht ihm daher die Zuschauerrolle.

