Rosengarten Schlern Skymarathon: Siege für Reiterer und Salton

Von: mk

Tiers – Der Rosengarten Schlern Skymarathon stand am Samstag zum achten Mal auf dem Programm. Und unter dem weltbekannten Bergmassiv der Dolomiten feierten Andreas Reiterer und Cristina Salton: Sie gewannen auf der längeren der beiden Distanzen, welche von Tiers 45 Kilometer durch das UNESCO Welterbe und wieder zurück führte. Die „kurze“ Distanz über 36 Kilometer ging hingegen an Luca Clara und Severine Petersen.

Dass an Andreas Reiterer kein Weg vorbeiführen würde, war schon vor Rennstart klar. Zu beeindruckend ist sein Curriculum als mehrfacher Trail-Italienmeister und Trail-Vizeweltmeister. Und er hat den Rosengarten Schlern Skymarathon auch längst schon zu seinem Spezialgebiet gemacht, schließlich ist der Sieg am Samstag sein vierter bei der achten Ausgabe. An seiner Rekordzeit von 4:35.33,9 Stunden vom Jahr 2018 kam er aber nicht ran: Sein Chip stoppte nach 4:49.48,3 Stunden die Zeit, als er die Ziellinie im Tierser Dorfkern überschritt und zuallererst von seiner Lebensgefährten und dem gemeinsamen Sohn begrüßt wurde. Die Glanzleistung des Haflingers konnte auch nicht von den beiden Deutschen getoppt werden, die auf den Plätzen zwei und drei abschlossen. Toni Seewald, der Bruder des Marathon-Mountainbike-Ausnahmekönners Andreas Seewald, kam eine knappe Viertelstunde nach Reiterer an (5:04.21,1 Stunden), Stefan Lämmle hatte fast eine halbe Stunde Verspätung auf den Südtiroler (5:26.39,3 Stunden).

Ein ähnliches Bild gab es bei den Damen zu sehen, schließlich gewann dort auf der Langdistanz mit Cristina Salton ebenfalls eine Italienerin. Die gelernte Physiotherapeutin, welche aus dem Gadertal stammt, aber im Pustertal ihre Praxis hat, überquerte nach 45 Kilometern und circa 3000 Höhenmetern in 6:36.12,7 Stunden die Ziellinie in Tiers und ließ sich dort ebenfalls von ihren drei Söhnen feiern. Und auch sie hatte zwei Deutsche hinter sich: Jessica Koch wurde mit einer Zeit von 7:01.17,9 Stunden Zweite, Christina Erdbrink holte sich in 7:02.44,8 Stunden Platz drei.

Auf den 36 Kilometern jubeln die Wiederholungstäter

Der Sieger der kürzeren, mit 36 Kilometern Länge und knapp 2000 Metern aber nicht bedeutend weniger harten Strecke ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht beim Rosengarten Schlern Skymarathon, aber auch generell im Trail-Land Südtirol. Luca Clara aus Klausen ist nämlich ein echter Ausnahmekönner. Er wollte eigentlich an der längeren Distanz teilnehmen, entschied sich aber während des Rennens, auf die kürzere umzusteigen. Mit seiner Entscheidung sollte er Recht behalten, schließlich holte er sich auf den 36 Kilometern den Tagessieg: Mit der Zeit von 3:36.28,4 Stunden verwies er den Deutschen Simon Eisele auf Platz zwei (3:45.43,8 Stunden) und den Italiener Enrico Bonati auf Platz drei (3:57.10,5 Stunden). Für Clara ist es der zweite Sieg bei der fünften Teilnahme beim Trail-Klassiker unter dem Rosengarten – der Skymarathon liegt ihm also.

Das tut er auch der Deutschen, aber seit einigen Jahren in Gossensaß wohnhaften Severine Petersen. Sie ging sogar als Titelverteidigerin ins Rennen, hatte sie sich ja im Vorjahr bereits den Sieg auf der 36km-Distanz geholt. Auch 2025 war ihr Jahr, denn sie war auch noch knapp zehn Minuten schneller als bei ihrem Sieg im Jahr 2024. Nach 4:22.40,2 Stunden erreichte sie die Ziellinie mit einem breiten Grinsen in Gesicht und auch sie war dominant. Ihre Landsfrau Clara Carste aus Deutschland hatte nämlich über eine Viertelstunde Rückstand auf Petersen (4:38.24,5 Stunden) und die Dritte, die Italienerin Nora Corazza, kam mit 4:41.43,6 Stunden ebenfalls nicht an die Wahl-Südtirolerin heran.

Das OK-Team ist zufrieden

Neben den zahlreichen glücklichen Gesichtern der knapp 400 Teilnehmer waren auch die Veranstalter glücklich gestimmt: „Es ist alles gut gegangen, keiner hat sich gröber verletzt und das Wetter war ideal zum Laufen – die Temperaturen waren heuer nicht zu hoch. Unser Dank geht an all unsere treue Sponsoren, allen voran unser Main Sponsor Dynafit, ohne die das alles nie möglich wäre, aber auch an all die freiwilligen Helfer, die uns kräftig unter die Arme greifen. Das war wieder ein toller Rosengarten Schlern Skymarathon und wir freuen uns schon auf den nächsten am 11. Juli 2026.“

Die Stimmen der Sieger

Andreas Reiterer (Sieger 45km Herren) erklärt: „Es war wieder einmal wunderschön, hier zu laufen. Das Wetter war perfekt, nicht zu warm, nicht zu kalt. Diese Strecke gefällt mir sehr gut. Am Anfang war noch Luca (Clara, Anm. d. Red.) mit mir dabei, hat mich ein wenig gepusht. Dann hat er aber auf die kurze Distanz umgestellt und ich konnte etwas zurückschalten. Ich habe in diesem Sommer noch einiges vor an Läufen, deshalb ist das auch gut.“

Cristina Salton (Siegerin 45km Damen) sagt: „Es ist mir gut gegangen, das Rennen ist wunderschön. Das Wetter und die Temperatur haben gepasst. Auf den letzten Kilometern habe ich gelitten, aber ich habe mir gedacht: Heute ist mein freier Tag, heute muss ich das ausnutzen.“

Luca Clara (Sieger 36km Herren) meint hingegen: „Das Rennen war super, die Temperatur zum Laufen perfekt – im Vorjahr war es ja noch extrem heiß. Heute habe ich mich an Andreas (Reiterern, Anm. d. Red.) gehalten, bin lange mit ihm mitgelaufen, habe mir dann aber gedacht: Heute mache ich lieber die kurze, da gewinne ich. Und das ist dann gut aufgegangen!“

Severine Petersen (Siegerin 36km Damen) betont: „Das Rennen ist einfach schön, von Anfang bis Ende. Ich bin nach meiner Verletzung von vor knapp zwei Monaten wieder auf dem Weg der Besserung, heute ist es mir sehr gut gegangen. Mal schauen, ob es auch bei den nächsten Rennen so weitergeht. Jetzt geht es erstmal zum Abkühlen in den Dorfbrunnen von Tiers!“

Rosengarten Sky Marathon – Ergebnisse:

45km, Top-3 Herren:

1. Andreas Reiterer (ITA) La Sportiva Mountain Running Team 4.49.48,3 Stunden

2. Toni Seewald (GER) Lenggries 5:04.21,1

3. Stefan Lämmle (GER) Wiggensbach 5:26.39,3

45km, Top-3 Damen:

1. Cristina Salton (ITA) 6:36.12,7 Stunden

2. Jessica Koch (GER) 7:01.17,9

3. Christina Erdbringk (GER) 7:02.44,8

36km, Top-3 Herren:

1. Luca Clara (ITA) Martini Speed Team 3:36.28,4 Stunden

2. Simon Eisele (GER) SpVgg Auerbach/Streitheim 3:45.43,8

3. Enrico Bonati (ITA) Mud and Snow-Salomon 3:57.10,5

36km, Top-3 Damen:

1. Severine Petersen (GER) Team Mammut 4:22.40,2 Stunden

2. Clara Carste (GER) Dynafit Trailhero 4:38.24,5

3. Nora Corazza (ITA) Magredi Mountain Trail 4:41.43,6

Die kompletten Ergebnislisten: https://crej.short.gy/4fyBEB