Rossi-Assist bei Sieg von Minnesota in San Jose

Von: apa

Minnesota Wild hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen geholt. Die Wild gewannen am Donnerstag bei den San Jose Sharks mit 5:2, der Vorarlberger Marco Rossi bereitete ein Tor vor. Der 23-jährige Center hält nach 13 Spielen bei drei Toren und acht Assists.

Matt Boldy erzielte zwei Tore, Kirill Kaprisow bereitete drei Treffer vor. Der Russe hält bei 24 Punkten (7 Tore, 17 Assists) und ist damit die Nummer zwei hinter Nathan MacKinnon von Colorado Avalanche (25). Für San Jose, Schlusslicht der Pacific Division, erzielte Macklin Celebrini, die Nummer eins des Drafts im vergangenen Juni, beide Tore.