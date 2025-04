Rossi schießt Minnesota in NHL in Verlängerung zum Sieg

Von: apa

Marco Rossi hat die Minnesota Wild am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL nach zuletzt vier Niederlagen zurück auf die Siegerstraße geführt. Der 23-jährige Vorarlberger erzielte nach 58 Sekunden der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum 3:2-Heimsieg gegen die Dallas Stars. Rossi verbuchte zudem einen Assist. Über einen solchen durfte sich auch Marco Kasper beim 2:1-Sieg seiner Detroit Red Wings gegen die Florida Panthers freuen.

Rossi bereitete im Schlussdrittel die 2:1-Führung durch Marcus Foligno vor (45.). In der Overtime lenkte er in einer 4:3-Überzahl ein Zuspiel von Mats Zuccarello ins Tor. “Einfach versuchen, offen zu sein – und ‘Zucci’ wird dich finden”, erklärte Rossi das Erfolgsrezept. Der Österreicher hält nach 78 Saisonspielen nun bei 58 Scorerpunkten. Der Sieg war im Rennen um einen Wild-Card-Platz für die Play-offs enorm wichtig. Derzeit liegt Minnesota in der Western Conference auf Rang acht.

“Man will Spiele gewinnen, klar”, sagte Rossi. “Es war ein wirklich gutes Spiel von uns. Wir haben auf die richtige Art und Weise gespielt.” Mit Toren musste sich Minnesota aber bis ins Schlussdrittel gedulden. Früher waren die Red Wings erfolgreich. Nach Zuspiel von Kasper traf J.T. Compher bereits im Mitteldrittel zum 2:0 (31.). Kasper hält in der laufenden Saison nun bei 16 Toren und 16 Assists. Dem Team des Kärntners fehlen in der Eastern Conference aber sechs Punkte auf einen Play-off-Platz.