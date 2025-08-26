Roudami und Carol dominieren Ferragosto-Turnier

Von: Ivd

Deutschnofen – Das traditionsreiche Ferragosto-Turnier in Deutschnofen ist auch heuer seinem Ruf gerecht geworden und bot Tennis auf gutem Niveau sowie ein stimmungsvolles Rahmenprogramm. Mit 91 Herren und 26 Damen war das Teilnehmerfeld so stark besetzt wie selten zuvor. Turnierdirektorin Daniela Plattner und Schiedsrichter Ezio Bosin meisterten die Herausforderung souverän.

Herrenbewerb: Roudami dominiert

Im Herrenbewerb setzte sich der Favorit Mohcine “Rudi” Roudami durch. Der marokkanische Tennislehrer, der seine Sommersaison als Coach im Eggental verbringt, bestätigte eindrucksvoll seine Klasse. Mit variantenreichem Spiel und feinem Ballgefühl entschied er das Finale klar gegen Filippo De Bellis (TC Rungg) für sich.

De Bellis selbst hatte zuvor ein spannendes Viertelfinale gegen Johannes Köb knapp im Champions Tiebreak mit 10:8 gewonnen und profitierte im Semifinale vom Nicht-Antreten von Armin Graus. In der vierten Kategorie sicherte sich Bernhard Mair (ASV Kiens) den Titel.

Damenbewerb: Shootingstar Maria Carol

Für die Schlagzeilen im Damenfeld sorgte die erst 15-jährige Maria Carol (Tennis Padel Brixen). Das Riesentalent, das bereits mit elf Jahren als 3.5erin klassifiziert war und aktuell von Andrea Bianchi trainiert wird, ließ ihren Gegnerinnen in Deutschnofen nicht den Hauch einer Chance.

Carol gewann alle drei Matches souverän mit 6:0, 6:0 – auch das Finale gegen Lena Angerer (3.4, TC Gherdeina). Angerer selbst war die Überraschung des Turniers: Im Halbfinale profitierte sie von der Aufgabe von Greta Franz und setzte sich davor gegen ihre Klubkollegin Teresa Di Gallo durch.

Einen besonderen Erfolg feierte auch Lokalmatadorin Birgit Taibon, die die Konkurrenz der vierten Kategorie für sich entschied – ein emotionaler Höhepunkt für die zahlreichen einheimischen Fans.

Organisation und Stimmung: Ein Volltreffer

Nicht nur sportlich, auch organisatorisch war das Turnier ein voller Erfolg. Unter der Leitung von Vereinspräsident Wolfgang Pfeifer präsentierte sich die neue Holztribüne bestens gefüllt. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Livemusik sorgte für ausgelassene Stimmung, wodurch sich das Turnier einmal mehr als sportliches wie gesellschaftliches Highlight im Eggental etablierte.

Fazit: Das Ferragosto-Turnier 2025 in Deutschnofen überzeugte mit hochklassigem Tennis, großer Zuschauerresonanz und einem rundum gelungenen Ambiente.