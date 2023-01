Rückrundenstart geglückt: FCS schlägt Brescia mit 1:0

Bozen – FC Südtirol eins, Brescia Calcio null – so lautet das Endverdikt der ersten Partie der Weißroten im Kalenderjahr 2023, welche gleichzeitig den Start in die allererste Serie B-Rückrunde der Vereinsgeschichte darstellt. Nach der dreiwöchigen Winterpause entscheidet der FCS also das Duell der Tabellennachbarn vor heimischem Publikum mit 1:0 (1:0) für sich und revanchiert sich somit bei den Rondinelle für die 0:2-Niederlage vom vergangenen 14. August.

Kapitän Tait und Co zeigen über weite Strecken eine bärenstarke Leistung und kommen in der 20. Minute zum ersten Mal der Führung nahe, als Casiraghi einen Freistoß an das Quergebälk setzt.

Spielentscheidend wird am Ende der äußerst sehenswerte Treffer von Matteo Rover aus der 30. Spielminute: Der auf links sehr aktive Neuzugang Alessandro Celli gewinnt einen Ball an der Mittellinie, er legt im Anschluss auf Masiello ab, der einen Gegenspieler aussteigen lässt, ordentlich Meter macht und schließlich auf links Rover anspielt, der in Richtung Mitte zieht, mit einer sehenswerten Drehung gleich zwei Gegenspieler aussteigen lässt und wuchtig ins obere rechte Eck zum 1:0 trifft (30.).

Die Weißroten bleiben in der Folge überlegen und kommen in der Nachspielzeit zur Riesenchance auf den zweiten Treffer, doch sowohl Mazzocchi als auch Siega verpassen eine Casiraghi-Hereingabe von links haarscharf. Auch nach Wiederanpfiff sind die Mannen von Mister Bisoli zunächst das gefährlichere Team, in den letzten 20 Minuten übernimmt jedoch Brescia zunehmend die Kontrolle und drückt die Gastgeber tief in die eigene Hälfte. Die einzige Riesenchance auf den Ausgleich stellt ein Ndoj-Abschluss aus rund 18 Metern dar, der jedoch an der Querlatte endet (90.). Nach knapp sieben Minuten Nachspielzeit war der knappe, aber verdiente 1:0-Sieg für den FCS dann Tatsache.

Die Augangslage

Die Winterpause ist vorbei – der FC Südtirol trifft nach der 0:2-Heimniederlage gegen Modena am Boxing Day nun in der ersten Partie des neuen Kalenderjahres 2023 – gleichbedeutend mit dem Rückrundenstart der ersten historischen Serie B-Saison – erneut zuhause auf Brescia Calcio, welches nur einen Punkt hinter den Weißroten auf Rang neun liegt. Das Hinspiel am 14. August 2022 konnten die Rondinelle mit 2:0 für sich entscheiden, es trafen Ndoj und Bianchi.

Mister Pierpaolo Bisoli präsentierte die Weißroten heute, leicht verändert zur Hinrunde, in einem 4-4-1-1: Poluzzi steht zwischen den Pfosten, die Viererkette bilden Neuzugang Celli, Masiello, Zaro und Curto; im Mittelfeld agieren Rover, Tait, Belardinelli und Casiraghi; Siega gibt die hängende Spitze und unterstützt Stoßstürmer Mazzocchi.

Coach Alfredo Aglietti stellte Brescia hingegen in einem 4-3-1-2 auf: vor Keeper Lezzerini bilden Huard, Mangraviti, Adorni und Karacic die defensive Viererkette; das Zentrum besetzen Ndoj, Van de Looi und Dimitri Bisoli (der Sohn des FCS-Coaches Pierpaolo); Galazzi gibt den Spielmacher; hinter dem Sturmduo Moreo-Aye.

FC SÜDTIROL – BRESCIA CALCIO 1:0 (1:0)

FC SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Celli, Masiello, Zaro, Curto (63. Berra); Rover (78. De Col), Tait, Belardinelli, Casiraghi; Siega (78. Schiavone); Mazzocchi (63. Odogwu)

Auf der Ersatzbank: Minelli, Dregan, Vinetot, Carretta, Eklu, Pompetti, Marconi, Giorgini

Trainer: Pierpaolo Bisoli

BRESCIA CALCIO (4-3-1-2): Lezzerini; Huard (78. Pace), Mangraviti, Adorni, Karacic (68. Labojko); Ndoj, Van de Looi (78. Viviani), D. Bisoli; Galazzi (63. Benali); Moreo (63. Bianchi), Aye

Auf der Ersatzbank: Andrenacci, Papetti

Trainer: Alfredo Aglietti

SCHIEDSRICHTER: Luca Zufferli (Udine) | Die Assistenten: Paolo Laudato (Taranto) & Federico Fontani (Siena) | Vierter Offizieller: Enrico Gemelli (Messina)

VAR (on site): Ivano Pezzuto (Lecce) | AVAR (on site): Fabio Schirru (Nichelino)

TOR: 1:0 Rover (30.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, Temp. um 5-6°C, Rasen in optimalem Zustand. Vor Spielbeginn Gedenkminute zu Ehren des kürzlich zu früh verstorbenen Gianluca Vialli.

Gelbe Karten: Karacic (BSFC | 18.), Belardinelli (FCS | 21.), Ndoj (BSFC | 59.), Chiodi (Co-Trainer BSFC | 65.), Celli (FCS | 82.)

Eckenverhältnis: 0-1 (0-1)

Nachspielzeit: 1min + 6min