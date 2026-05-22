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Russell flott unterwegs

Russell holt sich Sprint-Pole in Kanada vor Antonelli

Freitag, 22. Mai 2026 | 23:49 Uhr
Antonelli mit der schnellsten Runde
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RUDY CAREZZEVOLI
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Von: APA/Reuters

Mercedes hat am Freitag das Sprint-Qualifying der Formel 1 in Kanada mit Respektabstand zur Konkurrenz dominiert. Der britische Vorjahressieger George Russell holte sich die Pole Position für den ersten Sprint in Montreal überhaupt am Samstag (18.00 Uhr/live ServusTV, Sky) knapp vor seinem italienischen Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,068 Sek.). Dahinter reihte sich das McLaren-Duo mit Weltmeister Lando Norris (+0,315) und Oscar Piastri (+0,334) ein.

Die Ferraris von Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,361) und Charles Leclerc (+0,445) gehen von den Plätzen fünf und sechs ins kurze Rennen. Max Verstappen (+0,539) musste sich mit dem siebenten Rang begnügen, knapp vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar (+0,640).

Die einzige Trainingseinheit zuvor hatte zweimal unterbrochen werden müssen. Zunächst war Liam Lawson von den Racing Bulls mit seinem Boliden stehen geblieben, später kollidierte Williams-Pilot Alexander Albon mit einem Murmeltier auf der Strecke. Der demolierte Williams-Wagen des Tierliebhabers aus Thailand, der sich zuhause mit seiner Familie um Katzen, Hunde und Pferde kümmert, musste ebenfalls abgeschleppt werden. Beide konnten nicht am Sprint-Qualifying teilnehmen.

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