Russell holt Singapur-Pole vor Verstappen und Piastri

Von: APA/dpa

Mercedes-Pilot George Russell hat sich für das Formel-1-Nachtrennen in Singapur die Pole Position gesichert. Der Brite holte sich im Qualifying am Samstag mit einer risikoreichen Runde überraschend den besten Startplatz für den Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky). Titelverteidiger Max Verstappen (+0,182 Sek.) komplettiert im Red Bull die erste Startreihe, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri hatte im McLaren als Dritter bereits einen Respektabstand (+0,366).

McLaren-Teamkollege Lando Norris musste sich mit Rang fünf hinter Kimi Antonelli im zweiten “Silberpfeil” begnügen. Dahinter stehen die beiden Ferraris von Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Im WM-Rennen könnte es nach den jüngsten zwei Siegen von Verstappen in Monza und Baku doch wieder zu einem Dreikampf kommen. Der viermalige Champion liegt vor den verbleibenden sieben Rennwochenenden 69 Punkte hinter Piastri und 44 Zähler hinter dem Zweiten Norris. Verstappen hat auf dem Marina Bay Street Circuit aber noch nie gewonnen – es ist die einzige Strecke im WM-Kalender.

Neue Hitzeregel am Sonntag

Im schwülheißen Singapur müssen sich die Fahrer erneut auf einen echten Härtetest einstellen. Weil mehr als 31 Grad Lufttemperatur für das Rennen vorhergesagt sind, hat der Motorsport-Weltverband FIA zum ersten Mal seine neue Hitzeregel aktiviert. Die Piloten dürfen Kühlwesten tragen, alle Autos müssen mit entsprechenden technischen Vorrichtungen ausgerüstet werden. Das erforderliche Mindestgewicht der Boliden wird deshalb um fünf Kilo auf 805 kg angehoben.

Verstappen bezeichnete die Regel als “lächerlich” und kündigte an, er werde die Kühlweste im Rennen nicht tragen. “Ein bisschen schwitzen ist okay für mich. Und nach 15 bis 20 Minuten wird die Weste auch wirklich heiß, hilft also überhaupt nicht”, sagte der Niederländer dem Sender Viaplay. Dass die Kühlweste in der kommenden Saison bei starker Hitze zur Pflicht werden soll, ärgert Verstappen. Jeder Fahrer solle für seine Gesundheit selbst die Verantwortung tragen, erklärte der 28-Jährige.