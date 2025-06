Russell im Formel-1-Training in Kanada vor Norris

Von: APA/dpa

Mercedes-Pilot George Russell hat die Tagesbestzeit in den Freien Trainings für den Formel-1-Grand-Prix von Kanada in Montreal markiert. Der Brite verwies seinen Landsmann Lando Norris im McLaren um gerade einmal 28 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Dritter der schnelleren zweiten Session am Freitag war der Italiener Kimi Antonelli im zweiten Mercedes. WM-Leader Oscar Piastri belegte den sechsten Platz.

Im ersten Training war Weltmeister Max Verstappen im Red Bull 39 Tausendstel schneller gewesen als der Thailänder Alexander Albon im Williams. Drittschnellster war dessen Teamkollege Carlos Sainz. Im zweiten Training landete Verstappen, der sich über das Fahrverhalten seines Autos zum wiederholten Mal beklagte, unmittelbar hinter Ferrari-Altmeister Lewis Hamilton auf dem neunten Platz.

Leclerc verpasste nach Crash Training

Charles Leclerc startete hingegen mit einem Crash in das Wochenende. Der Monegasse verlor in der ersten Einheit im Ferrari die Kontrolle und krachte nach einem Verbremser so hart in die Streckenbegrenzung, dass auf der linken Seite vorne und hinten die Radaufhängung brach. “Das war mein Fehler. Ich habe die Mauer getroffen”, sagte Leclerc. Die Aufräumarbeiten dauerten etwa zehn Minuten, bis die Strecke wieder freigegeben wurde.

Der Monegasse konnte danach nicht mehr weitermachen, seine bis dahin schnellste Runde reichte aber zur zehntbesten Zeit. Leclerc verpasste zudem das komplette zweite Training, da das Chassis gewechselt werden musste. Lokalmatador Lance Stroll zerlegte seinen Aston Martin nach einem Fahrfehler ebenfalls und konnte im zweiten Training nicht weitermachen.

Verstappen darf sich keinen Fehler mehr erlauben

Piastri liegt in der Weltmeisterschaft zehn Punkte vor seinem McLaren-Teamkollegen Norris. Der Australier hat fünf der bisherigen neun Rennen gewonnen und stand zuletzt achtmal in Folge auf dem Podium. Die jüngsten drei Ausgaben des Kanada-Grand-Prix hat Verstappen für sich entschieden. Der Titelverteidiger ist in der Gesamtwertung mit 49 Punkten weniger als Piastri Dritter.

Nach seinem Rammstoß-Ausraster beim vergangenen Rennen in Spanien steht Verstappen in Quebec unter besonderer Beobachtung. Weil er Russell ins Auto fuhr, wurde der viermalige Champion auch mit drei Strafpunkten in der Sünderkartei belegt. Kassiert er nur einen Punkt mehr, zieht das eine Rennsperre für den nächsten WM-Lauf in Österreich nach sich. Verstappen kündigte aber bereits an, nichts an seinem Fahrstil zu ändern.