Rybakina bei WTA Finals im Semifinale – auch Anisimova siegt
Rybakina behielt gegen Swiatek die Oberhand

Rybakina bei WTA Finals im Semifinale – auch Anisimova siegt

Montag, 03. November 2025 | 20:17 Uhr
Rybakina behielt gegen Swiatek die Oberhand
APA/APA/AFP/FAYEZ NURELDINE
Von: apa

Jelena Rybakina ist am Montag ins Semifinale der Tennis-WTA-Finals in Riad eingezogen. Die Kasachin schlug die Polin Iga Swiatek 3:6,6:1,6:0, holte damit in der Gruppe “Serena Williams” ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel und ist nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Die US-Amerikanerin Amanda Anisimova gewann gegen ihre Landsfrau Madison Keys 4:6,6:3,6:2 und kämpft nun gegen Swiatek ums Halbfinale. Keys ist nach ihrer zweiten Niederlage bereits ausgeschieden.

