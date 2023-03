Saison für die Rittner Buam SkyAlps zu Ende

Klobenstein – Kein Comeback für die Rittner Buam SkyAlps: Der HDD SIJ Acroni Jesenice hat die Halbfinalserie am Donnerstagabend in der Ritten Arena mit einem Sweep beendet. Im vierten Spiel gegen die Slowenen mussten sich Simon Kostner & Co. mit 1:6 geschlagen geben und verabschieden sich damit in die Sommerpause.

Wie in den letzten Spielen auch begann das erste Drittel ohne größere Aufreger, beide Mannschaften tasteten sich ab und riskierten nicht zu viel. Jesenice hatte dabei etwas mehr Spielanteil und auch die erste Chance, doch nach Vorlage von Svetina verpasste Pance den am zweiten Pfosten den „tap in“ zur Führung (7.). Dann scheiterten zwei Mal die Rittner Buam SkyAlps: Zuerst zielte Mäkelä mit einer Direktabnahme knapp daneben (10.), dann wurde Spinell von Simon Kostner auf die Reise geschickt, blieb im Duell mit Karjalainen aber ohne Glück (17.). Als alle schon mit einem torlosen Drittelstand rechneten, schlug Jesenice zu: Jezovsek zog von der blauen Linie ab und fand in Jenko einen Mitspieler, der den Puck unhaltbar für Hawkey ins Tor abfälschte (19.47).

Diesen Aufwind nahm Jesenice auch ins Mitteldrittel mit und wollte den Sack zumachen. Das gelang auch: Jezovsek glitt von halbrechts vors Rittner Tor ab, Hawkey parierte, doch wieder war Jenko zur Stelle und schob zum 2:0 ein (24.10). Knapp eine Minute später durften die Gäste aus Slowenien dann wieder jubeln, als Svetina im Powerplay nach einer schönen Pass-Kombination nur noch eindrücken musste (25.08). Die Rittner Buam zeigten aber Moral und suchten den Anschlusstreffer, doch weder Spinell (33.) noch Robert Öhler (35.) hatten im Abschluss Glück. Kurz vor der zweiten Drittelsirene fiel zu allem Übel auch noch das 0:4, als Pance Hawkey mit einem One-Timer das Nachsehen gab (39.47).

Jesenice legte im Schlussdrittel nach knapp fünf Minuten den fünften Treffer nach, als Bohinc nach einem Konter Jenko bediente, der für seinen Hattrick eindrückte (45.07). Danach bissen sich die Rittner Buam mehrere Male an Karjalainen die Zähne aus, kamen im Powerplay aber doch noch zum Ehrentreffer. Julian Kostner spielte zu Tavi, der seinen finnischen Landsmann aus spitzem Winkel überwand (48.01). Danach tat sich längere Zeit nicht mehr viel bis zur Schlussphase, als Jesenice einen Penalty zugeschrieben bekam. Den verwandelte Jezovsek auch ganz souverän zum 6:1 (57.58). Das war dann auch der Schlusspunkt auf das letzte Spiel der Rittner Buam SkyAlps in der Saison 2022/23.

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Tore: 0:1 Jenko (19.47), 0:2 Jenko (24.10), 0:3 Svetina (25.08/PP), 0:4 Pance (39.47), 0:5 Jenko (45.07), 1:5 Tavi (48.01/PP), 1:6 Jezovsek (57.58/Penalty)