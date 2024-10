Salzburg auch im dritten Saisonheimspiel siegreich

Von: apa

Titelverteidiger Salzburg hat in der ICE Hockey League auch sein drittes Heimspiel der Saison gewonnen. In einer vorgezogenen Partie der 29. Runde besiegten die Bullen am Mittwoch den HC Pustertal 7:3. Die Salzburger gaben zunächst eine 3:1-Führung aus der Hand, Peter Schneider brachte sie im Schlussdrittel mit seinem zweiten Treffer zum 4:3 aber zurück auf die Siegerstraße. In der Schlussphase erhöhte der Meister durch drei weitere Treffer noch deutlich.