Salzburg besiegt KAC neuerlich – Pustertal Tabellenführer

Sonntag, 23. November 2025 | 20:30 Uhr
Von: apa

Red Bull Salzburg hat seine Siegesserie in den Duellen mit dem KAC fortgesetzt. Der Meister machte am Sonntag in der ICE-Eishockeyliga einen Zwei-Tore-Rückstand wett, gewann nach Verlängerung 4:3 und damit zum siebenten Mal in Serie gegen die Klagenfurter. Die Black Wings Linz besiegten Olimpija Ljubljana 3:2 und stürzten die Slowenen von der Tabellenspitze. Dorthin kehrten die Pustertal Wölfe dank eines 6:2 gegen HC Innsbruck zurück.

Im Aufeinandertreffen der beiden Finalisten der vergangenen zwei Saisonen lag der KAC zweimal mit zwei Toren voran. Raphael Herburger (24.) und Simeon Schwinger in Unterzahl (26.) brachten die Kärntner 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Mario Huber (30.) legte Mathias From im Powerplay nach (34.). Innerhalb von 83 Sekunden gelang Salzburg durch Lucas Thaler (36.) und Brandon Coe (37.) aber der Gleichstand. In der Verlängerung hatte Schwinger den Siegtreffer für den KAC am Schläger, vergab aber. Im Gegenzug machte es Coe besser und bezwang Teamtorhüter Florian Vorauer.

Grazer Powerplay brachte Erfolg

Das Duell um Rang vier entschieden die Graz99ers mit einem 6:3 gegen HCB Südtirol klar für sich. Die Steirer stellten im Mitteldrittel im Powerplay die Weichen auf Sieg. Josh Currie (29.) sorgte zunächst für das 2:1, ein Doppelpack in doppelter Überzahl innerhalb von 36 Sekunden brachte eine 4:1-Führung. Nach dem Treffer von Kevin Roy nahm Bozen die Coaches Challenge, die keinen Erfolg brachte. Graz konnte mit zwei Spielern mehr auf dem Eis weiterspielen und erhöhte durch Chris Collins (35.). Mit dem nächsten Powerplay-Tor von Paul Huber zum 5:1 (52.) war die Partie endgültig entschieden.

Die Linzer bestätigten auch gegen den bisherigen Tabellenführer ihre Heimstärke und gewannen zum siebenten Mal hintereinander in der Linz AG Eisarena. Julian Pusnik (4.), Graham Knott (27./PP) und Emilio Romig (30./PP) schossen die Black Wings gegen Ljubljana zu einer letztlich entscheidenden 3:0-Führung. Der Villacher SV rückte dank eines 4:1 bei Fehervar in die Top Sechs vor.

