Salzburg dreht Champions-League-Quali-Hinspiel in Bergen

Von: apa

Salzburg steht mit mehr als einem Bein in der 3. Runde zur Champions-League-Qualifikation. Österreichs Fußball-Vizemeister gewann am Mittwoch das Zweitrundenhinspiel bei Brann Bergen nach Pausenrückstand noch deutlich 4:1. Dorgeles Nene (58.) und Karim Onisiwo (61.) besserten mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten in Norwegen einen schweren Abwehrpatzer (20.) aus. Durch Tore von Yorbe Vertessen (87.) und Maurits Kjaergaard (92.). wurde der Sieg in Norwegen noch deutlich.

Die Entscheidung folgt im Rückspiel nächsten Mittwoch in Wals-Siezenheim. Bei einem Aufstieg würde Club Brügge warten und Salzburg hätte zumindest die Teilnahme an der Ligaphase der Europa League bereits sicher. Der Verlierer muss sich mit dem Kampf um den Einzug in die Europa League (3. Runde) begnügen. Für die siebente Königsklassen-Teilnahme in Folge müssen die Salzburger gesamt drei Runden überstehen.

Neuerwerbung patzt

Fans des Heimteams hatten in der Nacht mit einem minutenlangen Feuerwerk vor dem Hotel der Salzburger versucht, die Nachtruhe der Bullen zu stören. Ausgerechnet Salzburgs neu formierte Abwehr präsentierte sich dann unausgeschlafen. Der designierte Neo-Abwehrchef Jacob Rasmussen verschätzte sich bei einem langen Ball im Zweikampf gegen Sävar Atli Magnusson, der vor dem herausstürmenden Alexander Schlager am Ball war und das Spielgerät am ÖFB-Teamgoalie vorbeibrachte.

In einer umkämpften und ausgeglichenen Startphase hatten zuvor beide Teams je einmal am Tor angeklopft. Nach einem zentral aufs Tor gehenden Flachschuss von Oscar Gloukh hatte Matias Dyngeland im Brann-Gehäuse sicher zugepackt (10.). Die im Meisterschaftsrhythmus stehenden Norweger konnten auf eine stimmungsvolle Kulisse bauen, ihre erste Chance ging auf das Konto von Felix Myhre, der bei seinem Lauf durchs Abwehrzentrum nicht gestellt werden konnte und knapp am Tor vorbeizielte.

Doppelschlag nach der Pause

Die Salzburger, die durch die Club-WM keine alltägliche Sommervorbereitung erlebt hatten, mühten sich nach dem Rückschlag. Das Spiel blieb rassig und zerfahren. Zwar brachte das Pressing weiter hohe Ballgewinne, mit dem Kreieren von Chancen tat sich der einstige Serienchampion Österreichs jedoch schwer. Erst kurz vor der Pause gelang wieder ein richtiges Rufzeichen. Neuerwerbung Frans Krätzig scheiterte aber aus halblinker Position mit einer Doppelchance am Tormann (42.).

Salzburg-Trainer Thomas Letsch wechselte zur Pause zweifach. Mit Kjaergaard anstelle von Mamady Diambou und Onisiwo statt Adam Daghim sollte die Wende gelingen. Die erste wirkliche Gäste-Drangphase brachte tatsächlich auch den Umschwung. Nene übernahm einen Schupfer von Gloukh sehenswert aus der Drehung, keine vier Minuten später nutzte Onisiwo seine zweite Topchance zum 2:1. Nach einem Energielauf von Stefan Lainer auf der rechten Seite wuchtete sich der Stürmer erfolgreich in die Flanke auf den ersten Pfosten. Vor seinem Kopfballtreffer war Onisiwo noch mit einem abgefälschten Schuss am Goalie gescheitert.

Bergen bäumte sich noch einmal auf. Allzu viel ließ die Gäste-Defensive aber nicht mehr zu und die Schlussphase ließ die anfangs enthusiastischen Heimfans gänzlich verstummen. Vertessen war für einen Abpraller zur Stelle (87.) und Kjaergaard verwandelte einen Handelfmeter (91.) etwas glücklich zum doch noch deutlichen Auswärtssieg.