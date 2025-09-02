Salzburg engagiert 19-jährigen dänischen Stürmer Bischoff

Von: apa

Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg hat am Dienstagabend die Verpflichtung des dänischen Stürmers Clement Bischoff bekanntgegeben. Der vielseitig einsetzbare 19-Jährige hat für den aktuellen Club der österreichischen Nationalspieler Patrick Pentz und Michael Gregoritsch 55-mal im A-Team gespielt und in Salzburg bis Ende Juni 2029 unterschrieben. Er erhält die Rückennummer 7.

Rouven Schröder bezeichnete U21-Teamspieler Bischoff in einer Club-Aussendung als kreativen und flexiblen Offensivspieler. “Mit ihm als Neuzugang sowie mit Moussa Yeo, der nach langer Verletzungspause erst kürzlich wieder zurückgekehrt ist und somit auch als eine Art neuer Spieler angesehen werden kann, sind wir nach den Abgängen von Dorgeles Nene und Adam Daghim gut aufgestellt”, meinte Salzburgs Sport-Geschäftsführer.

Bischoff gab an, dass die Entscheidung für Salzburg eine leichte gewesen sei: “Es waren schon so viele tolle Fußballer hier und haben dann eine große Karriere gemacht.” Besonders freue er sich auf ein Wiedersehen mit Bröndbys im Juni von Salzburg verpflichteten Ex-Kapitän Jacob Rasmussen.