Salzburg holt bei Club-WM 0:0 gegen Al Hilal

Von: apa

Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg hat in seinem zweiten Spiel bei der Fußball-Club-WM am Sonntag (Ortszeit) in Washington D.C. gegen Al Hilal ein 0:0 erreicht und hält nun in Gruppe H nach zwei Partien bei vier Punkten. Die Chancen auf eine Achtelfinal-Teilnahme sind damit nicht unbedingt gestiegen – um in die K.o.-Phase zu kommen, müssen die “Bullen” im abschließenden Match in der Nacht auf Freitag gegen Real Madrid wohl punkten.

Trainer Thomas Letsch hatte im Vergleich zum 2:1 gegen Pachuca zwei Umstellungen vorgenommen. Soumaila Diabate kam für den an Oberschenkelproblemen laborierenden Valentin Sulzbacher ins Team, Karim Onisiwo – Siegestorschütze gegen Pachuca – stürmte anstelle von Petar Ratkov. Vor über 16.000 Zuschauern im Audi Field gab Al Hilal den ersten Schuss Richtung Tor ab, Joao Cancelo verfehlte das lange Eck deutlich (3.).

In der neunten Minute hatte Onisiwo das 1:0 für Salzburg auf dem Fuß, sein Volley nach Flanke von Frans Krätzig wurde von Al-Hilal-Goalie Bono pariert. Der saudische Vizechampion wurde in der 21. Minute wieder richtig gefährlich, als Jacob Rasmussen einen Versuch von Marco Leonardo gerade noch abblocken konnte.

Salzburg mit Topchance zu Beginn der zweiten Hälfte

Spätestens ab diesem Zeitpunkt war Al Hilal die klar tonangebende Mannschaft. Salzburg stand tief und schaffte praktisch keine Entlastungsangriffe mehr, ließ allerdings auch keine zwingende Chance des Gegners zu. Dafür kamen die Mozartstädter der Führung unmittelbar nach Wiederanpfiff ganz nahe. Der zur Pause eingewechselte John Mellberg tauchte nach einem Corner völlig frei vor dem Tor auf, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Bono. Beim Nachschuss von Dorgeles Nene rettete Kalidou Koulibaly auf der Linie (48.).

In der Folge übernahm wieder Al Hilal die Initiative. Cancelo scheiterte an Salzburgs Schlussmann Christian Zawieschitzky (55.), ein Schuss von Malcom flog knapp am Tor vorbei (57.). Im Finish verlief die Partie zunächst wieder ausgeglichener. Sergej Milinkovic-Savic prüfte Zawieschitzky (81.), auf der Gegenseite zielte “Joker” Vertessen am langen Eck vorbei (83.). In den letzten Minuten drückten die Salzburger aufs Tempo, der Lucky Punch gelang jedoch nicht mehr. Während des letzten “Bullen”-Angriffs über Adam Daghim ertönte der Schlusspfiff des brasilianischen Schiedsrichters Wilton Sampaio, sehr zum Ärger der Salzburger.

Die letzte Gruppe-H-Runde steigt in der Nacht auf Freitag (3.00 Uhr MESZ). Sollte Al Hilal gegen das noch punktlose Pachuca mit zwei Toren Unterschied gewinnen, müsste Salzburg gegen Real Madrid siegen, um ins Achtelfinale aufzusteigen.