Salzburg in zweiter CL-Quali-Runde gegen Brann Bergen

Von: apa

Red Bull Salzburg trifft in der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League auf Brann Bergen. Das hat die Auslosung am Mittwoch in Nyon ergeben. Die “Bullen” bestreiten das Hinspiel am 22. oder 23. Juli auswärts, am 29. oder 30. Juli steht das Heimmatch auf dem Programm. Brann ist aktueller norwegischer Vizemeister, in der Gesamtjahresmeisterschaft liegt man derzeit an der zweiten Stelle.

“Auch wenn uns keine leichte Aufgabe bevorsteht, freuen wir uns auf unsere Reise im Juli, wo wir optimistisch nach Norwegen fahren werden. In Bergen erwartet uns ein Spiel in einem kleineren Stadion (Anm.: 17.500 Kapazität), aber mit toller Atmosphäre und guter Stimmung. Brann hat da den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Ganzjahresmeisterschaft im Liga-Rhythmus stehen”, erklärte Salzburg-Trainer Thomas Letsch.

Unterschätzen wird man die Mannschaft des 42-jährigen Isländers Freyr Alexandersson keinesfalls. Letsch verwies auf den Erfolgslauf von Bodo Glimt, das in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Europa League gekommen ist. Daher “weiß man um die Qualität norwegischer Teams”. Salzburg muss insgesamt drei Runden überstehen, um es in die Ligaphase der Champions League zu schaffen. Im Falle eines Outs gegen Brann ginge es in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League weiter.

Austria gegen georgischen Zweitligisten

In der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League bekommt es Austria Wien mit dem georgischen Zweitligisten Spaeri Tiflis zu tun, Rapid trifft auf den Sieger des Erstrundenduells zwischen Decic Tuzi aus Montenegro und Sileks Kratovo aus Nordmazedonien. Die Austria bestreitet das erste Spiel am 24. Juli zu Hause, Rapid hat im Rückspiel am 31. Juli Heimvorteil.

Spaeri ist in der georgischen Ganzjahresmeisterschaft überlegener Tabellenführer der zweiten Liga, das Ticket für den Europacup holte sich der Club aus der Hauptstadt durch den Cupsieg 2024. Der Rapid-Gegner wird in den Spielen am 10. und 17. Juli ermittelt. Decic war Meister 2024, ist aktueller Cupsieger und schloss die abgelaufene Meisterschaft auf Rang vier ab. Sileks ist Vizemeister von Nordmazedonien.