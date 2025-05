Salzburg, KAC in CHL jeweils daheim gegen Eisbären Berlin

Eishockeymeister Salzburg duelliert sich in CHL mit Eisbären Berlin

Von: apa

Eishockeymeister Red Bull Salzburg und Vize KAC bekommen es in der Champions Hockey League (CHL) jeweils vor eigenem Publikum mit dem deutschen Champion Eisbären Berlin und dem polnischen Club GKS Tychy sowie auswärts mit Kalpa Kuopio (FIN) und den Odense Bulldogs (DEN) zu tun. Das hat die Auslosung am Mittwoch in Stockholm ergeben. Weitere Gegner der Salzburger sind Pinguins Bremerhaven (GER/daheim) und Ilves Tampere (FIN/auswärts).

Der KAC trifft außerdem auf Sparta Prag (daheim) und Brynas IF (SWE/auswärts). Die neue CHL-Saison beginnt am 28. August. Die 16 besten Teams der 24er-Liga qualifizieren sich für die Play-offs.