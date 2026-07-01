Salzburg-Kapitän Bidstrup wechselt zu Lyon – Auch Yeo weg

Von: apa

Red Bull Salzburg baut seinen Kader weiter kräftig um. Kapitän Mads Bidstrup wechselte nach drei Jahren im Dress des Tabellendritten am Mittwoch zum französischen Fußball-Erstligisten Olympique Lyon. Zudem gaben die “Bullen” Offensivspieler Moussa Yeo an den in der zweiten englischen Liga tätigen walisischen Club Swansea City ab. Verpflichtet wurde mit dem 19-jährigen Polen Bartosz Mazurek ein offensiver Mittelfeldspieler vom polnischen Erstligaclub Jagiellonia Bialystok.

Der 25-jährige Bidstrup war im Sommer 2023 von Brentford gekommen und erarbeitete sich in der Folge ein enorm hohes Standing im Verein. In 116 Partien brachte es der dänische Mittelfeldspieler auch auf vier Tore und fünf Assists. Gegen seinen neuen Club hatte er vergangene Saison auch in der Europa League gespielt, dabei am 2. Oktober 2025 auswärts mit 0:2 verloren.

Ablöse im Bereich von zehn Millionen Euro

“Mit dem Ende der abgelaufenen Saison sind Mads Bidstrup und sein Management mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Club zu wechseln. Letztlich haben sich die Gespräche mit Mads, aber auch jene mit Olympique Lyon so positiv gestaltet, dass wir diesem Transfer zugestimmt haben”, erläuterte Sport-Geschäftsführer Marcus Mann. Die Ablösesumme soll dem Vernehmen nach im Bereich von zehn Millionen Euro liegen.

“Die Zeit in Salzburg war für mich etwas ganz Besonderes. Auch wenn es letztendlich sportlich nicht so gelaufen ist, wie wir uns alle das erhofft haben, durfte ich hier viele unvergessliche Momente erleben”, sagte Bidstrup. Der 22-jährige Yeo war vor vier Jahren aus seiner Heimat Mali nach Salzburg gewechselt. In 70 Partien erzielte der Flügelspieler neun Treffer und bereitete sieben vor. Laut Mann war es bei Yeo “Zeit für einen nächsten Schritt”.

Mazurek wiederum kam in der vergangenen Saison in Polens erster Liga zu 35 Einsätzen, erzielte vier Tore und leistete drei Assists. In der Conference League sorgte er im Februar mit einem Hattrick beim 4:2-Sieg bei AC Fiorentina für Aufsehen. “Mit ihm konnten wir einen talentierten, technisch gut ausgebildeten und gegen den Ball sehr fleißigen Spieler verpflichten, der auch schon einiges an Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt hat. Ich bin überzeugt, dass er bei uns seinen Weg machen wird”, erklärte Mann. Der offensive Mittelfeldspieler erhielt einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2031.