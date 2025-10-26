Salzburg unterliegt in ICE-Liga Pustertal – Auch KAC verlor

Von: apa

Titelverteidiger RB Salzburg hat den Schlager der 14. ICE-Runde am Sonntag zuhause gegen Spitzenreiter Pustertal 3:5 verloren. Der KAC unterlag dem Tabellenzweiten Olimpija Ljubljana 3:4 nach Penaltyschießen. Die Graz 99ers besiegten die Pioneers Vorarlberg 4:1. Die Black Wings Linz feierten mit einem 7:1 gegen Fehervar einen noch klareren Heimerfolg. Pustertal führt vor Ljubljana und Bozen, das in Budapest 5:4 n.P. gewann. Graz liegt als neuer Vierter vier Zähler zurück.

Salzburg glich gegen Pustertal drei Rückstände aus. Zweimal war es Michael Raffl, der für den nur kurzzeitigen Ausgleich sorgte. Dem vierten Gegentreffer der Südtiroler in der 58. Minute hatten die “Bullen” aber nichts mehr entgegenzusetzen. Kurz darauf gelang den Gästen auch noch das 5:3. In Klagenfurt gingen die Heimischen durch Thomas Hundertpfund, David Waschnig und Simeon Schwinger dreimal in Führung, Ljubljana gelang aber jeweils der Ausgleich. In der Schlussphase und der Verlängerung fiel kein weiterer Treffer, im Penaltyschießen hatten die Slowenen das bessere Ende für sich.

Linz gelang mit dem Kantersieg gegen Fehervar ein Befreiungsschlag. Durch den erst zweiten Erfolg nach regulärer Spielzeit gaben die Black Wings die Rote Laterne an die in Graz unterlegenen Pioneers Vorarlberg ab. Die 99ers bescherten ihrem Interimscoach Philipp Pinter mit dem Heimerfolg einen gelungenen Einstand. Der Sportdirektor hat nach dem Rauswurf von Harry Lange vorübergehend den Trainerposten übernommen.