Salzburgs Terzic für Kiew-Rückspiel wegen Muskelblessur out

Von: apa

Der im Play-off-Hinspiel um die Qualifikation für die Fußball-Champions-League nach 25 Minuten ausgetauschte Aleksa Terzic fällt für das Rückspiel der Salzburger am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Dynamo Kiew aus. Der Linksverteidiger hat sich beim 2:0-Sieg in Lublin in Polen eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Nicht einsatzbereit sind auch Fernando und Leandro Margalla (beide Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takamu Kawamura und Karim Konate (beide Knie).