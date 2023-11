Samstagspiel für den FCS in Cittadella

Bozen – Nach der letzten Länderspielpause des Kalenderjahres nimmt die Serie B am Wochenende ihren Spielbetrieb wieder auf. Für die Weißroten beginnt damit ein wahrer Kraftakt mit drei Ligaspielen innerhalb von acht Tagen. Am Samstag, den 25. November – im Rahmen des 14. Spieltags – treffen die Fabian Tait und Co auswärts auf Cittadella. Der Anpfiff im Stadio „Piercesare Tombolato“ erfolgt um 14.00 Uhr.

Drei Tage später – am Dienstag, den 28. November um 18.30 Uhr – wird im Bozner Drusus-Stadion das Nachholspiel des dritten Spieltags gegen Brescia ausgetragen. Am Sonntag, den 3. Dezember trifft der FC Südtirol in Bozen auf Como – Spielbeginn um 16.15 Uhr.

Der FC Südtirol liegt derzeit mit 16 Punkten auf Rang elf des Klassements (punktegleich mit Pisa). Im letzten Spiel vor der Länderspielpause mussten sich Bisoli und seine Jungs ausgerechnet Pisa knapp mit 2:1 geschlagen geben. Nun wollen die Weißroten wieder in die Spur finden und in Cittadella wichtige Punkte einfahren. Verzichten muss der Trainer dabei auf die verletzten Rover, Vinetot, Siega und Kofler. Lunetta hat sich vom Eingriff am Fußgelenk erholt und steht somit wieder zur Verfügung.

Die „Granata“ haben ein Spiel mehr als der FC Südtirol bestritten und belegen mit 19 Zählern aktuell den achten Tabellenplatz (punktegleich mit Cosenza). Das Team von Coach Edoardo Gorini ist gut in Form und konnte aus den letzten beiden Meisterschaftsspielen die volle Punktzahl mitnehmen. Zunächst feierte Cittadella einen 3:2-Heimsieg gegen Brescia, dann besiegte man auf Sizilien Palermo mit 1:0. Das bevorzugte Spielsystem der „Granata“ ist ein 4-3-1-2, das gelegentlich in ein 4-3-2-1 mit Doppelzehn und traditionellem Mittelstürmer umgewandelt wird.

Der Kapitän von Cittadella und ehemalige FCS-Profi Simone Branca sah im letzten Ligaspiel seine fünfte gelbe Karte der Saison und wurde demnach vom Sportgericht für einen Spieltag gesperrt.

Der Trainer

Cittadella wird seit Juli 2021 von Edoardo Gorini (49) trainiert. Er führte den Verein in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils zum direkten Klassenerhalt. Der in Venedig geborene Übungsleiter war in den letzten Jahren seiner Spielerkarriere (2007-2013) selbst für Cittadella aktiv.

Schlüsselspieler

Alessio Vita. Der 30-jährige Mittelfeldspieler spielt seit der Saison 2019/20 ununterbrochen für Cittadella. In dieser Saison hat er bereits zwei Treffer in der Meisterschaft (dazu kommt eine Vorlage) und einen im Italienpokal erzielt. Vita wurde im Jugendsektor des FC Turin ausgebildet und war anschließend für Monza, Vicenza, Cesena und Feralpisalò im Einsatz.

Tommy Maistrello. Nach zahlreichen Jahren in der Serie C erhielt der 30-jährige Angreifer im Jänner dieses Jahres seine große Chance in der Serie B. Seine treffsicherste Saison hatte er 2021/22 bei Renate, als er starke 16 Tore in der Serie C erzielte. In der Rückrunde des vergangenen Jahres verbuchte er vier Tore in der Serie B, in der laufenden Saison traf er zweimal ins Schwarze.

Claudio Cassano. Der 20-jährige Offensivspieler ist eines der vielversprechendsten Talente des italienischen Fußballs. Im Vorjahr gewann er mit der „Primavera“ vom AS Rom den Italienpokal der Junioren, in dieser Saison bestreitet er seine erste Meisterschaft im Profifußball. In seinen ersten elf Ligaspielen für Cittadella erzielte der U20-Nationalspieler zwei Treffer.

Alte Bekannte

Mit Luca Ghiringhelli (2018-2021) und Nicholas Siega (2017-2019) stehen beim FC Südtirol zwei ehemalige Cittadella-Profis unter Vertrag. Der am Samstag gesperrte Simone Branca trug hingegen von 2012 bis 2015 das Trikot des FCS (88 Einsätze, vier Treffer).

Die Bilanz

Zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage

Gegen Cittadella traf Odogwu in der abgelaufenen Meisterschaft sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Sollte er am Samstag einen Treffer erzielen, wären die „Granata“ die Serie B-Mannschaft, gegen die er die meisten Tore erzielt hat. Odogwu bestreitet gegen Cittadella sein 50. Serie B-Spiel (reguläre Meisterschaft) für den FC Südtirol.

Der Unparteiische

Die Begegnung zwischen Cittadella und dem FC Südtirol wird von Herrn Francesco Fourneau aus der Sektion Rom 1 geleitet. Unterstützt wird er von den Assistenten Claudio Barone (Rom 1) und Ivan Catallo (Frosinone) sowie vom 4. Offiziellen Edoardo Gianquinto (Parma). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Lorenzo Maggioni (Var; Lecco) und Michael Fabbri (Avar; Ravenna).

Das Match wird live auf Sky Sport und Dazn ausgestrahlt. Im Radio kann die Begegnung auf Rai 1 („Tutto il calcio“), Radio Dolomiti und Radio NBC mitverfolgt werden.

14. SPIELTAG SERIE B 2023/24

Freitag, 24. November

20.30 Uhr: Sampdoria-Spezia

Samstag, 25. November

14.00 Uhr: Bari-Venedig

14.00 Uhr: Cittadella-FC Südtirol

14.00 Uhr: Como-Feralpisalò

14.00 Uhr: Cremonese-Lecco

14.00 Uhr: Parma-Modena

14.00 Uhr: Reggiana-Ascoli

16.15 Uhr: Pisa-Brescia

Sonntag, 26. November

16.15 Uhr: Catanzaro-Cosenza

16.15 Uhr: Ternana-Palermo