Sara Buglisi stellt neuen Italienrekord über fünf Kilometer auf

Minsk – Eine hervorragende Leistung zeigte die Meraner Geherin Sara Buglisi am Mittwochnachmittag beim U20-Länderkampf in Minsk in Weißrussland. Die 19- Jährige vom Sportclub Meran beendete den 5-km-Bewerb auf dem dritten Platz in 23.01 Minuten. Somit stellte die „Azzurra“ einen neuen U20-Italienrekord auf.

In Minsk traf Italien neben den Gastgebern aus Weißrussland auf die Länderauswahlen von Aserbaidschan, Estland, Israel, Kasachstan, Lettland, Litauen,

Polen, Spanien, Türkei und Ukraine. Am 5-km-Bewerb in der Altersklasse U20 beteiligten sich insgesamt 10 Geherinnen. Der Sieg ging an die türkische Junioren-Vize-Europameisterin Evin Demir, weltweit in dieser Disziplin eines der größten Talente. Vor neun Tagen wurde sie 19, heute setzte sie sich mit der sehr guten Zeit von 22.40 Minuten knapp vor Hausherrin Hanna Zubkova (22.44 Minuten) durch. Das Podest komplettierte das Südtiroler Geher-Ass Sara Buglisi. Die 19-jährige Meranerin, die von Hans Ladurner trainiert wird, beendete die 5 km in 23:01.8 Minuten und verbesserte somit nicht nur ihre persönliche Bestzeit um unglaubliche 1.57 Minuten, sondern stellte auch einen neuen U20-Italienrekord auf. Den bisherigen Rekord hatte Valeria Carpanese inne, die 1983 die 5 km 23:54.71 Minuten bewältigte.

Buglisi wird sich nun auf die nächsten wichtigen internationalen Wettkämpfe vorbereiten: Vom 7. bis 12. Juli steht die Junioren-Weltmeisterschaft im kenianischen Nairobi auf dem Programm, wo die Meranerin ebenfalls dabei sein möchte.

U20-Leichtathletik-Länderkampf Minsk (25. Februar 2020):

5 km Gehen – U20, Juniorinnen

1. Evin Demir (TUR) 22.40 Minuten

2. Hanna Zubkova (BLR) 22.44

3. Sara Buglisi (ITA/Meran) 23.01

4. Dana Marozava (BLR) 23.14

5. Jekaterina Mirotvortseva (EST) 23.31

6. Ana Pulgarin (ESP) 24.43

7. Kristina Morozova (KAZ) 25.20

8. Kateryna Tokarchuk (UKR) 26.00

9. Julia Kowalska (POL) 26.03

10. Adrija Meskauskaite (LTU) disqualifiziert