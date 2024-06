Schach ist zurück – sogar mit “Prominenz”

Turnier in Bruneck

Von: mk

Bruneck – Unter dem Slogan “Schach is back!” fand diesen Montag ein Turnier im angesagten Lokal “Weinkeller” in Bruneck statt. Ausgetragen von der wiederbelebten Sektion Schach des SSV Bruneck unter neuer Führung, hatte das Event vor allem den Zweck, neue und alte Schachbegeisterte zusammen zu bringen und in einer atemberaubenden Kulisse das Spiel der Könige zu zelebrieren. Mit vollem Erfolg!

Insgesamt beteiligten sich sagenhafte 33 Spieler aus praktisch allen Altersklassen beim Kampf um ebenso sagenhafte Sachpreise. Gespielt wurde nach dem Schweizer System über sieben Runden mit zehn Minuten Bedenkzeit pro Spieler. Um die Preisvergabe so fair wie möglich zu gestalten, wurde die finale Auswertung in die drei Kategorien (A: Vereinsspieler mit offizieller Wertungszahl, B: Spieler ohne Wertungszahl und Kategorie C: Jugendspieler – U20) unterteilt.

Die Paarungen der Partien wurden per Zufall vom Computer bestimmt, sodass theoretisch jeder gegen jeden drankommen konnte. Dieser Umstand sorgte gleich in der ersten Partie für eine ungleiche Begegnung. Der SSV durfte nämlich sogar einen Titelträger zum Turnier, das zur Teilnahme offen für alle war, begrüßen. Niemand geringerer als der zweimalige Italienmeister FM (FIDE-Meister) Carlo Micheli wollte sich das Event mit eigenen Augen ansehen und seine Stärke aus alten Tagen ein weiteres Mal unter Beweis stellen – zum Leidwesen von Sonny Battaglia aus der U20 Kategorie und eines der neuen Gesichter bei der Sektion Schach. Sie trafen gleich in der ersten Runde aufeinander. Battaglia lieferte zwar Gegenwehr, doch gegen ein solches Kaliber halfen ihm auch seine flinken Finger nicht, die er leidenschaftlich gerne im Bullet-Schach (eine Minute pro Spieler) trainiert.

Die Überlegenheit Michelis musste sich auch das restliche Feld eingestehen. Mit sieben Siegen aus sieben Partien holte sich der FM, gebürtig aus Bruneck (1946), auch den Hauptpreis: einen Day Spa Gutschein für zwei Personen im Fünf-Sterne-Hotel Alpen Tesitin in Taisten. Den zweiten Platz sicherte sich Antonio Scanferla (SSV Bruneck), Platz drei erspielte sich Lino Mairhofer (SK Ehrenburg): Sie konnten sich über Premium-Mitgliedschaften der größten Online-Schach-Plattform Chess.com freuen.

In der Kategorie B, den Spielern ohne Wertung, konnte sich Max Rialto durchsetzen. Mit 4/7 Punkten schnappte er sich einen tollen Geschenkkorb mit diversen Spezialitäten, zur Verfügung gestellt von Harpf (Getränke). Dicht dahinter folgte Markus Zöggeler, neuer Sektionsleiter beim SSV Bruneck, auf Platz zwei. Wiederum knapp danach Alex Ploner auf Platz drei. Auch sie können sich über Premium-Mitgliedschaften freuen.

Kategorie C sicherte sich Thomas Leiter mit einem sensationellen Ergebnis von 5/7 Punkten. Damit gewann er ein Essen für zwei Personen in der Sportsarena Reischach. Die Organisatoren bedanken sich dabei bei Wolfgang und Andrea, die den Sport in Bruneck gerne unterstützen. Zweiter Platz ging an Lorenz Astner, Dritter wurde Damian Marangoni: Für sie winken ebenfalls Premium-Mitgliedschaften.

Zwischen den Runden wurden die Partien, wie es sich für echte Fans des Sports gehört, eifrig diskutiert. Von allen Seiten hagelte es Lob für die Organisation des Turniers. Auch für Stärkung zwischendurch war gesorgt. Tom und Laura vom Weinkeller reichten Speisen und Getränke. „Auch ihnen an der Stelle eine besondere Danksagung. Sie haben ihre Tore extra für uns geöffnet, waren an der Organisation des Events und der Gestaltung der Flyer maßgeblich beteiligt und standen mit Rat und Tat immer zur Stelle. Sie freuen sich schon auf die nächste Ausgabe des Turniers (möglicherweise schon diesen Winter) und haben sich bereit erklärt mittwochs extra einen Raum mit Brettern für Schachspieler freizuhalten. Man sieht schon, das Schachfieber hat sie gepackt!“, erklären die Organisatoren.

Sie bedanken sich außerdem bei ihrem Sponsor der ersten von hoffentlich vielen weiteren Ausgaben des Schachturniers im Weinkeller, Dr. Georg Hofmann, Zahnarzt in Bruneck. Auch er ist begeisterter Schachneuling. Nachdem seine Patienten versorgt waren, verfolgte er das bunte Treiben auf den Brettern mit Staunen bis zum Schluss. Zu erwähnen sind noch Werner De Nicolò und Markus Zöggeler, beide vom SSV, die mit ihrem Einsatz diesen Kracher von Event überhaupt erst möglich gemacht haben.

„Ein herzliches ‚Vergelt’s Gott‘ an alle Beteiligten und bis zum nächsten Mal!“, erklären die Organisatoren abschließend.