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Real verließ auch Sevilla sieglos

“Schiffbruch” für Real, Barcelona siegt in Getafe

Samstag, 25. April 2026 | 18:44 Uhr
Real verließ auch Sevilla sieglos
APA/APA/AFP/CRISTINA QUICLER
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Von: APA/dpa

Nach dem Last-Minute-Patzer von Real Madrid ist der Ligatitel für Erzrivale FC Barcelona spanischen Medien zufolge nur noch Formsache. “Real bestätigt seinen Abschied”, schrieb das Sportblatt AS nach dem 1:1 der Königlichen bei Real Betis am Freitag in Sevilla. “Weißer Schiffbruch”, titelte die Zeitung Sport. Titelverteidiger FC Barcelona nutzte den Patzer jedenfalls. Die Katalanen siegten am Samstag 2:0 bei Getafe, der Vorsprung auf Real wuchs auf satte elf Punkte an.

In den nächsten beiden Partien geht es für Real zweimal nacheinander nach Katalonien: Am 3. Mai gegen Espanyol, eine Woche später gegen Barca im Camp Nou – wo möglicherweise sogar die Titelentscheidung fallen könnte. “Der Fußball, launisch wie kaum etwas anderes, scheint entschlossen, die Geschichte auf einen einzigen Punkt zusteuern zu lassen. Und dort wartet das Clasico”, schrieb die Marca.

Arbeloa “war keine Lösung”

Nach der Trennung von Xabi Alonso steuert Real auf eine komplett enttäuschende Saison zu. “Arbeloa war keine Lösung”, stellte AS zum Alonso-Nachfolger fest. Vor allem die jüngste Bilanz ist für Real-Verhältnisse erschreckend: In den vergangenen sechs wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen gelang dem Team von Edelreservist David Alaba nur ein Sieg – gegen Liga-Abstiegskandidat Alavés mit 2:1. Ansonsten: drei Niederlagen und das Remis in Sevilla. In der Champions League schied Real gegen Bayern München im Viertelfinale aus.

Barcelona ist in der Königsklasse zwar ebenfalls schon gescheitert, das Trostpflaster Meistertitel rückt aber näher. Fermin Lopez (45.) kurz vor der Pause sowie Marcus Rashford (74.) noch vor Beginn der Schlussviertelstunde trafen in Getafe. Es war der neunte Sieg in Folge für die Elf von Hansi Flick in der Meisterschaft.

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