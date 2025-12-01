Schilcher lässt am Piz Sella alle hinter sich

Von: mk

Plan de Gralba – Die FESA Raiffeisen FIS Challenge in Gröden wurde am Montag mit jeweils einem Abfahrtstraining für Männer und Frauen eingeläutet. Höhepunkt war kurz nach Mittag die erste Abfahrt der Frauen, in der die Österreicherin Anna Schilcher souveräne Bestzeit aufstellte.

Die 25-jährige Steirerin, die im Weltcup zwei Starts (Cortina d’Ampezzo und Crans Montana im Jahr 2024) zu Buche stehen hat, bewältigte die knapp 2,5 Kilometer lange Abfahrtsstrecke mit einem Höhenunterschied von 450 Metern in 1.34,59 Minuten. Schilcher war damit die einzige Speedfahrerin, die unter der 1.35-Minuten-Marke blieb. Die dreimalige Vize-Staatsmeisterin im Super-G verwies mit Inni Holm Wembstad und Eva Unhjem Johansen zwei junge Norwegerinnen auf die Ehrenplätze. Johansen, die in Kürze 18 Jahre alt wird, hatte im vergangenen Jahr eine FIS-Abfahrt am Piz Sella für sich entschieden und wenige Wochen später im Sarntal ihr Europacup-Debüt gegeben.

Als beste „Azzurra“ klassierte sich Ivy Schölzhorn (Sterzing/+2,10) auf Rang neun. Arianna Putzer (Wolkenstein/+2,51) wurde 11., unmittelbar vor Rita Granruaz (Abtei) und Leonie Girtler (Freienfeld).

Die FESA Raiffeisen FIS Challenge wird am Dienstag mit einer weiteren Abfahrt der Damen und zwei Entscheidungen der Herren abgeschlossen. Insgesamt sind 300 junge Rennläuferinnen und Rennläufer aus über 30 verschiedenen Nationen mit von der Partie.