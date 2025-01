Schlager ManCity gegen Real in Champions-League-Play-off

Von: apa

Die Auslosung des Play-offs in der Fußball-Champions-League hat ein Gigantenduell gebracht, das auch eines Finales würdig wäre. Mit Titelverteidiger Real Madrid und dem englischen Meister Manchester City treffen am 11./12. und 18./19. Februar die Sieger der vergangenen drei Jahre in der Königsklasse aufeinander. Bayern München hatte dagegen Losglück und trifft auf Celtic Glasgow. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Die drei europäischen Schwergewichte haben ebenso wie Paris St-Germain in der neuen Ligaphase einen Platz in den Top 8 und damit die Direktqualifikation für das Achtelfinale verpasst. Manchester City schaffte mit einem 3:1-Heimsieg gegen Brügge gerade noch den Einzug unter die besten 24 und hatte bei der Auslosung Real oder die Bayern zur Auswahl.

Bayern mit Losglück

Es wurde Real mit ÖFB-Teamkapitän David Alaba, die Bayern (Konrad Laimer) entgingen damit einem Duell mit ihrem Ex-Trainer Pep Guardiola. Für den Bundesliga-Tabellenführer wartet daher mit Celtic ein wohl leichterer Gegner, gegen die die Münchner in der Meisterklasse noch ungeschlagen sind. In der nächsten Runde würden auf die Bayern dann entweder der deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen oder Atlético Madrid warten.

Borussia Dortmund (Marcel Sabitzer) bekommt es mit dem portugiesischen Meister Sporting zu tun, der zweite Lissabonner Großclub Benfica ist Gegner der vom Vorarlberger Adi Hütter trainierten AS Monaco. Feyenoord Rotterdam (Gernot Trauner) trifft auf AC Milan. Paris SG bestreitet ein französisches Duell mit Stade Brest.