Schöpf und Lubello 2. bei Mehrkampf-Italienmeisterschaft

Padua – Frederic Schöpf aus Lana und der Bozner Kevin Lubello haben am Wochenende bei der Mehrkampf-Hallenitalienmeisterschaft in Padua den ausgezeichneten zweiten Platz im U18-Fünfkampf bzw. U20-Siebenkampf geholt.

SVL-Talent Schöpf befindet sich in dieser noch jungen Saison bereits in Topform. Der Sohn von Mehrkampf-Legende Gertrud Bacher, im Vorjahr noch U16-Italienmeister, brachte es auf 3.479 Punkte und musste sich dabei nur Matteo Sorci geschlagen geben. Der Mehrkämpfer aus Umbrien sicherte sich mit 3.604 Zähler den U18-Italienmeistertitel, das Podest komplettierte Marco Beccari (3.435) aus Piombino.

Silber ging auch an U20-Ass Kevin Lubello. Der 18-jährige Bozner Siebenkämpfer erzielte 5.103 Punkte. Mit 163 Zähler Vorsprung gewann der Lombarde Tommaso Franzè den „Tricolore“. Nach fünf Bewerben lag Lubello sogar noch ganz vorne in der Gesamtwertung, musste am Ende aber Franzè den Vortritt lassen. Mit deutlichem Abstand auf Franzè und Lubello schaffte auch Francesco Mattolini (4.728) den Sprung aufs „Stockerl“. Lubello glänzte besonders über 60 m (7.22 Sekunden), im Hochsprung (1.97 m) sowie im 60-m-Hürdenlauf (8.39 Sekunden).

Lubellos Teamkollege beim CSS Leonardo da Vinci, Mattia Graiff, musste sich mit 4.270 Punkten mit Platz 13 begnügen. Im U20-Fünfkampf der Damen belegte Lorena Lingg ebenfalls den 13. Rang. Die Athletin aus Vinschgau brachte es auf 3.100 Punkte.

Gelungener Saisonstart in Oberplanitzing

Traditionell fiel am Sonntag mit der achten Auflage des „Georgs-Turm-Cross“ in Oberplanitzing der Startschuss zur Wettkampfsaison 2024. Dabei gaben sich knapp 150 Athletinnen und Athleten der Altersklassen U8 bis U18 ein Stelldichein.

Im Mittelpunkt des Cross-Laufes im Überetsch standen die U14-, U16- und U18-Bewerbe, in denen auch die Landesmeistertitel vergeben wurden. Das U18-Rennen der Burschen entschied Giuseppe Tassielli für sich. Der Athlet von Merano Atletica setzte sich auf der 4,6 km langen Strecke in 18.14 Minuten hauchdünn vor dem Bozner Alessandro Rossetto (18.18) durch. Samuel Olivetto vom Südtiroler Laufverein wurde in 18.25 Minuten Dritter. Bei den Mädchen wanderte der Titel hingegen nach Sterzing. Lena Trenkwalder wies die Boznerin Lea Sophie Egger sowie Janina Wild aus Deutschnofen in die Schranken.

Der U16-Titel der Burschen ging an Laurin Marschall vom LC Bozen. Marschall beendete den Lauf über 2,6 km in 9.34 Minuten und war damit zwei Minuten schneller als der Wipptaler David Gschliesser (11.33). Das „Stockerl“ komplettierte Marschalls Teamkollege David Conca (12.12). Bei den Damen konnte sich die Meranerin Lilian Marie Andres vor Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) und Lina Wallisch aus Bozen behaupten. Die U16- und U18-Läufe galten gleichzeitig auch als Generalprobe für die bevorstehende Cross-Italienmeisterschaft am 10. März in Cassino.

Bei den U14 der Mädchen standen die Sarnerin Anna Thaler und Paul Werth aus Kaltern ganz oben. In Oberplanitzing waren auch viele Nachwuchstalente der Altersklassen U8-10-12 am Start. Filippo Pietrobon, Hannes Prossliner, Ivan Bacher sowie Hannah Rainer, Amelie Wieser und Greta Baumgartner sicherten sich ihre Alterskategorien.

Die Ergebnisse beim Jugend-Lauf „Georgs-Turm-Cross“ in Oberplanitzing:

Buben

U18, 4,6 km:

1. Giuseppe Tassielli (Merano Atletica) 18.14 Minuten

2. Alessandro Rossetto (SAF Bolzano) 18.18

3. Simon Olivetto (Südtiroler Laufverein) 18.25

U16, 2,6 km:

1. Laurin Marschall (LC Bozen) 9.34

2. David Gschliesser (ASV Sterzing) 11.33

3. David Conca (LC Bozen) 12.12

U14, 1,6 km:

1. Paul Werth (KSV Leichtathletik) 5.46

2. Kais Sdiri (Merano Atletica) 5.53

3. Mattia Podda (SG Eisacktal) 5.56

U12, 600 m:

1. Ivan Bacher (ASV Freienfeld) 1.52

U10, 600 m:

1. Hannes Prossliner (KSV Leichtathletik) 2.07

U8, 200 m:

1. Filippo Pietrobon (SAB) 1.01

Mädchen

U18, 3 km:

1. Lena Trenkwalder (ASV Sterzing) 12.18 Minuten

2. Lea Sophie Egger (LC Bozen) 12.49

3. Janina Wild (ASV Deutschnofen) 13.20

U16, 2 km:

1. Lilian Marie Andres (Sportclub Meran) 8.09

2. Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) 8.15

3. Lina Wallisch (LC Bozen) 8.21

U14, 1 km:

1. Anna Thaler (Lauffreunde Sarntal) 3.48

2. Chiara Martinolli (SAF Bolzano) 3.53

3. Theresa Seehauser (ASV Sterzing) 3.56

U12, 600 m:

1. Greta Baumgartner (KSV Leichtathletik) 2.09

U10, 600 m:

1. Amelie Wieser (ASV Deutschnofen) 2.13

U8, 200 m:

1. Hannah Rainer (ASV Freienfeld) 59.2 Sekunden

Wagger und Schweigkofler gewinnen Meraner Winterlauf

Stefan Wagger und Andrea Schweigkofler haben das erste Rennen des neuen Jahres in Sinich gewonnen. Dabei galt es 10 Kilometer mit Start und Ziel im Zentrum des Meraner Vororts zurückzulegen.

Der Winterlauf des Meraner Vereins ASM erlebte am Wochenende nach mehreren Jahren Pause ein Comeback. Bei guten Bedingungen erreichten 105 Läuferinnen und Läufer das Ziel in Sinich. Sieger bei den Herren wurde der Pusterer Marathonläufer Stefan Wagger. Der Athlet des SSV Bruneck stoppte die Zeitmessung bei 32.30 Minuten, lediglich drei Sekunden vor dem Zweitplatzierten „Azzurro“ Daniele Felicetti. Das Podest komplettierte der für den SC Meran startende Luca Boninsegna in 32.41 Minuten.

Bei den Damen ging der Sieg hingegen an Lokalmatadorin Andrea Schweigkofler. Das Aushängeschild des SC Meran gewann das Rennen in 37.19 Minuten und musste damit lediglich 19 Männern den Vortritt lassen. Platz 2 ging an Lisa Leuprecht aus Lana, die die Ziellinie mit einem Rückstand von 49 Sekunden auf Schweigkofler passierte. Aufs „Stockerl“ schaffte es auch die Trentinerin Loretta Bettin (38.12).

Die Ergebnisse der 19. Ausgabe des Winterlaufs:

Herren

1. Stefan Wagger (SSV Bruneck) 32.30 Minuten

2. Daniele Felicetti (Unione Sportiva Monti Pallidi) 32.33

3. Luca Boninsegna (Sportclub Meran) 32.41

4. Martin Plankensteiner (LC Pustertal) 32.48

5. Benjamin Eisendle (ASV Freienfeld) 32.57

Damen

1. Andrea Schweigkofler (Sportclub Meran) 37.19 Minuten

2. Lisa Leuprecht (LC Bozen) 38.08

3. Loretta Bettin (Atletica Paratico) 38.12

4. Nike Frick (Sportclub Meran) 39.00

5. Sofia Demetz (LC Bozen) 41.30